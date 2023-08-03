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專家手把手教授精準選課 以加權課程突顯申請優勢

洛杉磯訊
Elite Prep 中文部/分校主任Charlie Tu。(業者提供)
Elite Prep 中文部/分校主任Charlie Tu。(業者提供)

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第七場 4:00（中文演講） 主講人：Charlie Tu

Charlie Tu是Elite Prep 中文部/分校主任。她表示，2023秋季加大洛杉磯分校UCLA的錄取者，超過四分之一的學生在高中時選修28門以上的加權課程（如：Honor 與 AP課程）。在成績單中加入Honor和AP課程不僅可以提昇GPA分數；更重要是展示學生的學術能力，也是幫助獲得大學審核官青睞的重中之重。

在本次講座中，美國主流教育機構Elite Prep，將教授學生如何透過精準選課來加強大學申請優勢。

Elite Prep於1987年在美國創立，30多年的發展至今為全球頂尖教育機構，分佈全球多國超過50間分校。Elite獨有智慧財產權課件與全真模考，各科專家導師與業界唯一專屬教研團隊，並獲得WASC美國西部院校聯盟、UC加州大學、CSU加州州立大學認證，開設高中正式學分課程Honor、AP、Dual-Credit大學雙學分課程與頒發畢業證書；無論是在校成績提升、課外活動規劃、考試準備課程、志向選校分析，Elite都能提供完整的服務，以最好的師資與教材來幫助學生發揮他們最大的潛力，每年幫助超過20,000 學生進入他們的夢想名校。

聯繫他們可獲得課程資訊，參與免費「College Score精準大學申請評測」與免費「標化考試SAT&ACT診斷模考」。中文服務專線 (949)550-8368 ，微信 WeChat ID: EliteEducationUSA 。

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