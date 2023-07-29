華美銀行 Q2財報淨利潤達3.12億元

華美銀行之母公司華美銀行集團日前公佈2023年第二季度財務報告。第二季度淨利潤達3.12億元，稀釋每股收益2.20元，較去年同期的2.58億元和每股1.81元均增長21%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，該行延續第一季的強勁勢頭，營運成績喜人，存款與貸款 的年化增長率均達到7%，分別為557億元和498億元。平均資產報酬率為1.85%，平均有形股東權益報酬率達21.0%，均領先同業。淨利差為3.55%，年化呆帳消除比率為0.06%。在當前的市場環境中，擁有健康的利差和資產水平尤為重要。在第二季度中，華美銀行繼續專注於確保資產負債表、資本、資產流動性和盈利能力的強勁和穩健性。截至2023年6月30日，華美銀行的有形普通股權益資本比率（TCE）提升至8.80%，第一類資本比率（CET1）提升至13.17%。憑藉多元化的商業模式和積極的市場發展預期，有信心在2023年下半年以及在未來的日子裡，繼續為股東帶來源源不斷的收益。

2023年第二季度財報概要為總資產創新紀錄，達685億元。總貸款再攀新高達498億元。總存款為557億美元。華美銀行資本水平強勁，股東權益為65億元或每股45.67元，均較第一季度增長2%。截至2023年6月30日，股東權益比率為9.43%，較第一季度增長0.05%。截至2023年6月30日，每股有形帳面資產價值為42.33元，較第一季度增長3%。有形普通股權益資本比率为8.80%，較第一季度增長0.06%。

華美銀行的全部監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也高於區域性銀行和全國性銀行的平均水平。至今年6月30日，第一類資本比率增長至13.17%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）增長至14.60%。

華美銀行董事會宣佈將於2023年8月15日派發2023年第三季度普通股現金股息 ，股息為每股0.48元，股東將依其於2023年8月1日的持股份額獲派股息。

華美銀行母公司華美銀行集團為上市公司，是總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，現有總資產685億元。更多詳情可到 www.eastwestbank.com查閱。