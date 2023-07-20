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陳奕迅北美巡演 洛杉磯場9/15在Honda Center演出

洛杉磯訊
紐約時代廣場投放多塊巨型屏幕。(圖片：主辦單位提供)
紐約時代廣場投放多塊巨型屏幕。(圖片：主辦單位提供)

香港著名歌手陳奕迅(Eason Chan)的Fear and Dreams北美巡迴演唱會，已於日前在6個城市同步開票，並在開票前夕霸屏紐約時代廣場中心。9月15日洛杉磯場演唱會，將在橙縣Anaheim 的Honda Center演出。

陳奕迅美加巡演其他行程：8月30日在紐約，9月6日在多倫多，9月10日在芝加哥，9月20日在舊金山，9月25日在溫哥華。

陳奕迅的北美巡演，作為能在紐約時代廣場上霸屏的少數亞洲歌手，主辦單位表示對本次演唱會充滿信心，並為一眾線上和線下華人以及海外粉絲帶來驚喜，特別加碼投放資源，在開票前於北美地標，紐約時代廣場投放多塊巨型屏幕，為本次演唱會造勢宣傳。

陳奕迅提到本次北美巡演，他將帶著一百四十人的大團隊，把最大的Video Wall 飄洋過海帶到北美，用一個月的時間在6個城市演出，希望可以為當地歌迷帶來跟香港一樣原汁原味的演出體驗。陳奕迅還直言「這次北美巡演，心情既緊張又興奮 」。

有著「 金曲歌王」之稱的樂壇天王陳奕迅，不僅在全球華人中有著極大的盛譽，其影響力還輻射到了海外的其他社群。據美國新聞網站SFGate報導，陳奕迅是首位在舊金山Chase Center舞台上獻唱的亞洲藝人，創造了該場館的一項歷史，這無疑彰顯出陳奕迅在全球樂壇的廣泛影響力。望眼E神在海外巡演演出歷史上，將舞美製作空運至北美並在萬人體育館中進行原版創意巡迴表演，陳奕迅這一次可謂是打破了自己的成績。

此外，本次陳奕迅北美巡演的多倫多站，也再度選擇了當地最大的演出場館Scotiabank Arena進行演出。他曾在這裡舉辦過多次場他個人的演唱會，每次都座無虛席。這次再次回歸，是對他音樂魅力的最好見證。

購票可至官方平台Ticketmaster&Ticketleader。

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