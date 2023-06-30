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陳奕迅 北美巡迴演唱會

洛杉磯訊

美加歌迷引頸企盼的陳奕迅「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」於29日官宣，陳奕迅的北美站將在8月底至9月底巡演6個城市，E神的粉絲們終於等到了與他相見歡的興奮時刻！

目前排妥的美加巡演行程為－8月30日紐約Barclays Center、9月6日多倫多Scotiabank Arena、9月10日芝加哥United Center、9月15日安納海姆Honda Center、9月20日三藩市Chase Center、9月25日溫哥華Pacific Coliseum。

去年12月陳奕迅在疫情告一段落之後香港首演，一連舉辦 了27場「FEAR AND DREAMS 演唱會」，場場爆棚、佳評如潮！Eason在休息充電後，今年正式啟動世界巡演，率先公開的新加坡站和馬來西亞站，消息一宣佈立刻造成轟動，7月份更將在台北小巨蛋演唱7場。日前小巨蛋7萬多張門票在開售後，僅花7分鐘全部門票便火速售罄，「歌神」魅力果然不同凡響。Eason得悉好消息後，馬上在社交平台分享好消息，「好瘋狂！好激動！真的萬分感激大家！」有網友在帖文留言表示「終於等到你來」，亦有人高呼希望Eason去更多不同地方開演唱會。

至於演唱會主題「FEAR AND DREAMS」是在幾年前就已定好，經過這幾年Eason並不覺得心中所想有改變，Fear and Dreams在人生中是必經，勇於面對恐懼、擁抱夢想的他亦直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」

而這次的演唱會海報，陳奕迅目光望向兩個不同方向，中間更有色彩繽紛的鮮花恣意綻放，著名設計師朱祖兒巧妙將「Fear and Dreams」主題，以別緻手法帶來讓人煥然一新的感覺，單是看海報，已令人對演唱會充滿期待，鐵粉們是否都想馬上看到演唱會呢？

美加地區將於近期正式對外售票，售票方式與網站亦將在近日內公佈，請關注巡演信息。

新加坡 疫情 香港 芝加哥 Honda

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