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Glendale老人公寓 6/19起開放候補申請

洛杉磯訊

Glendale Silvercrest Residences老人公寓，將開放接受候補名單申請，需要申請表可去電818-960-0392，從6月19日至6月26日為期一周。所有年齡符合條件的申請者，將參加抽籤，從300位申請人中選入候補名單。公寓為一房單元，和無障礙一房單元；此物業是100%無菸社區。所有申請在7月31日截止收件。

該公司表示，申請人必須年滿62歲，每戶一份申請表，重複的申請將不被批准，不完整的申請將被拒絕；物業現場沒有申請表，請勿打擾工作人員。申請收件將通過傳真或電子郵件。如果你無法傳真或電子郵件，可以通過郵件請求申請。

2022年收入限制，一個人：極低收入，低於30%收入水平(25,050元)；較低收入，低於50%收入水平(41,700元)；略低收入，低於80%收入水平(66,750元)。兩個人：極低收入，低於30%收入水平(28,600元)；較低收入，低於50%收入水平(47,650元)；略低收入，低於80%收入水平(76,250元)。

他們向所有申請人提供合理的便利條件，並提供免費口譯服務。可打電話818-960-0392或 TTY：711。此住房不考慮種族、膚色、宗教、sex、性別、性別認同和表達方式、家庭狀況、國籍、公民身份、移民身份、主要語言、婚姻狀況、血統、年齡、性取向、殘疾、收入來源（包括section 8 和其他類似憑證），遺傳信息，軍人或退伍軍人身份，任意特徵，或其他目前或隨後被法律禁止的依據。

有需要的殘障人士可以要求並獲得合理的便利、改造和輔助設備。 詳情可聯繫： [email protected]

低收入 移民 性別認同

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