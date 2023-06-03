預防 COVID-19 懷孕與新冠肺炎疫苗須知

懷孕期間降低新冠肺炎風險的最佳方法之一就是接種新冠肺炎疫苗。

第一次懷孕或備孕時，新手媽媽在這段時期除飲食限制、藥物治療及整體健康管理之外，還有一健康資訊需慎重考慮，即如何保護自己與寶寶免受新冠肺炎 侵害。

「We Can Do This」在預防 COVID-19 宣傳教育活動中指出，有證據顯示，新冠肺炎疫苗 可以提供保護，預防新冠肺炎重症的發生。

藥學博士 Yuch-Hsun (Thomas) Lu 表示，懷孕期間降低新冠肺炎風險的最佳方法之一就是接種新冠肺炎疫苗。新冠肺炎疫苗可以提供保護並顯著降低重症機率，這是個好消息，因為在懷孕期間盡可能保持孕母的健康對本身及寶寶都十分重要。

已懷孕、正在備孕或在哺乳期中的新手媽媽需要瞭解以下資訊：

(一) 新冠肺炎疫苗對孕婦及哺乳期婦女安全有效。與年齡超過六個月的人群一樣，建議已懷孕、在哺乳期中、正在備孕或未來可能懷孕者都接種新冠肺炎疫苗。接種疫苗可以降低病毒對人們（包括孕婦）造成嚴重疾病及其他健康影響的風險。而且，也沒有證據顯示任何疫苗；包括新冠肺炎疫苗會引起生育問題。

(二) 接種免費的新冠肺炎疫苗有助於保護孕母與寶寶。如果在孕期感染新冠肺炎，患併發症的風險會更高，這對孕期狀況及發育中的胎兒都會造成影響。懷孕期間接種免費新冠肺炎疫苗有助於保護孕婦，降低重症風險，也可保護寶寶。事實上有研究指出，若母親在懷孕期間接種了新冠肺炎疫苗，嬰兒在出生後六個月內感染新冠肺炎的機率有所降低。

(三)在孕期，降低新冠肺炎感染風險十分重要。儘管總體風險很低，但若已懷孕或剛剛懷孕，與未懷孕人群相比，出現重症的機率會更高，而幸運的是，疫苗可以提供保護並降低重症風險。

當然，也可採取簡單的措施來防範疾病，譬如盡量限制與可能接觸過患有新冠肺炎的人面對面互動。佩戴合適的口罩 ，尤其是在人群聚集或通風不良的室內空間。此外，用肥皂和水勤洗手；或使用手部消毒液。

(四)在孕期與產後及時預約醫護人員就診，以保持健康。特別是在孕期，務必按建議的就診計劃前往醫療保健提供者處就診，可以獲得問題解答，接種建議的疫苗，均有助於孕母與寶寶維持整體健康。

如需瞭解更多資訊或尋找疫苗接種點，可上網 www.vaccines.gov。