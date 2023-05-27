新世紀傢俱 國殤日大特價 折扣高達80%

「新世紀傢俱」於國殤日長週末期間，推出國殤日大特價優惠，特價商品折扣高達80%，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該家具店的特價商品中，美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品數量有限，先到先得，售完即止。

此外，包括有大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼 全實木大型Buffet Table特價 199元、高級大型實木餐桌七件組特價349元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組特價118元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元、現代舒適布藝沙發兩件組特價399元等。

該店表示，因疫情 已趨穩定，看家具的客戶也陸續增多，客人購物的願意也越來越大，希望更換家裡一些新家具，讓心情變得好些，也讓一家人住得舒適點。

擁有25年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以成本價售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業時間由上午11時至下午6時。