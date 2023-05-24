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許志安Yaamava'劇院演唱會 完美演出

洛杉磯訊
許志安演場會現場。（業者提供）
許志安演場會現場。（業者提供）

華語流行歌手許志安(Andy Hui)日前在Yaamava'劇院舉行演唱會，以其獨一無二的聲線，用心唱盡金曲，流露自然感動，台下歌迷聽的忘情嗨到翻。

許志安為現場樂迷送上電影「玩轉極樂園」主題曲Remember Me，及「一步一生」、一加一減你、半天假、愛你等經典名曲，並演唱最近由郭偉亮為他量身訂造的新歌「人與人之間」和小林製歌作曲，充滿正能量的「不枉」兩首新歌，還在台上自彈自唱Beyond的經典歌曲「真的愛你」。

當天Yaamava'劇院幾乎座無虛席，劇院音響、燈光堪稱國際水準，讓表演者更能感受到最好的音響設備，搭配專業燈光效果，完美呈現演出，讓歌迷們在南加州享受一場音樂饗宴。

演唱會後Andy接受訪問時，感謝大家為他留下難忘的回憶。他說：「每次上臺我都很珍惜，我想找回自己的舞臺用心唱歌給大家聽。這次洛杉磯站好開心，我被觀眾深深打動了，那份力量及愛送給我特別的回憶及畫面。我也有送一份禮物給大家，就是我特意練習了「真的愛你」自彈自唱，我聽到歌迷們很開心，有一種互相關心，很溫暖的感覺。」

Andy說：「我唱世紀末煙花的時候，全場歌迷們打開了手機燈，那個燈海的畫面讓我感覺漫天煙花在綻放，感動到我都快唱不下去了，這是他們送給我的難忘畫面，非常感謝現場觀眾。」

Yaamava' Resort Casino at San Manuel是南加州嶄新的豪華賭場度假村，位於加州高地（Highland）市，離洛杉磯市中心60分鐘車程。擁有一棟樓高17層的酒店，具備432間客房和寬敞套房，高空泳池體驗、豪華的全方位服務水療和美容廳，以及便利的24小時房間用餐服務。每年將有數以百萬計的訪客能夠來此享受一流的度假村玩樂體驗，包括超過7,000部老虎機、五間高額投注區、超乎想像的娛樂活動、各式各樣的餐飲、酒吧、酒廊選擇、多家豪華名店。

欲瞭解 Yaamava'Resort & Casino 的更多訊息，可訪問 www.yaamava.com，並通過Twitter、Instagram、TikTok 和 Facebook 關注。

Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel 的地址：777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話 800-359-2464。

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