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亞美公義促進中心 本周六與大家相約在蒙市

洛杉磯訊

亞裔傳統月之際，5月20日，亞美公義促進中心-南加州40周年慶，與大家相約在蒙特利公園市舉辦二場免費公益活動。

活動一，本周六（5月20日），免費現場公民申請工作坊，上午10點30分至下午3點30分，在蒙特利公園市圖書館為大家服務。必須預約，中文預約電話1-800-520-2356。地址318 S. Ramona Ave., Monterey Park, CA 91754。

活動二，免費社區服務，心理健康與健保，時間上午10點至12點，位於蘭裏老人中心（Langley Senior Center），地址400 W. Emerson Ave., Monterey Park, CA 91754。

下午3點30開始，會在來來舞廳舉辦社區舞會，舞廳相公眾開放，慶祝亞裔美國人和太平洋島民牢不可破的精神，自豪和喜悅。該舞廳交誼舞演出和開放的舞池適合所有人。地址121 S. Garfield Ave., Alhambra, CA 91801。

洛杉磯亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California），一直在為南加州社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟、及特定案件的代理服務。辯護人、律師可以就許多法律問題提供答案及指導。提供免費諮詢熱線，求助者會得到該中心洛杉磯的律師或其它法律機構的資源、輔導或轉介服務，諮詢範圍涵蓋房屋、家庭暴力、家庭法、移民、入籍、消費者欺詐或歧視個案。

洛杉磯亞美公義促進中心，亞裔語言法律諮詢組（ALLIP）自2002年成立以來，每年接收超過10,000個來電，讓有語言溝通困難的移民和法律中心的熱線人員直接溝通。亞裔語言法律諮詢組、是南加州提供求助者與受過訓練的雙語工作人員、進行法律諮詢的服務機構，這對有語言困難的移民人士是一個很重要的法律資源。

粵、國語諮詢專綫1- 800-520-2356；英語諮詢專綫1-888-349-9695；韓國語諮詢專綫1-800-867-3640；菲律賓語諮詢專綫1-855-300-2552；北印度語諮詢專綫1-800-971-2552；泰國語諮詢專綫1-800-914-9583；越南語諮詢專綫：1-800-267-7395。開放時間是星期一至五上午10點到下午3時。其它時間，可以在語音信箱中留言；熱線工作人員一般會在一個工作日內回電。查詢網址www.ajsocal.org

亞裔 蒙特利公園市 加州 南加 洛杉磯

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