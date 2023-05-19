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極品假期Viking歐洲河輪之旅 30日前訂購享多重優惠

洛杉磯訊
萊茵河。(業者提供)
萊茵河。(業者提供)

旅遊向來所費不貲，極品假期以專業的角度介紹遊輪的優點並推出「買遊輪送機票」促銷方案，30日前訂購Viking遊輪行程，可享「免費歐洲來回機票」、「送每房250元折扣」，「每人訂金只要25元」多重優惠。

此次推出兩個行程：【巴黎-布拉格12天城市之光】造訪4國: 法國、盧森堡、德國、捷克。巴黎2晚旅館、7晚河流遊輪、2晚布拉格旅館，出發月份: 2024年3月及11月，每人3499元起。【大歐洲15天】造訪4國：荷蘭、德國、奧地利、匈牙利。14晚河流遊輪，出發月份: 2024年7、8、11、12月，每人3999元起。免費機票出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約等，其他城市請來電洽詢。促銷至2023年5月30日。船位有限，動作要快。

全包式—頂級河輪服務，航班降落便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！輕鬆身度旅遊歐洲，絕對是一種充滿魅力，物超所值的VIP旅行享受。

浪漫暢遊多瑙河Danube River，造訪有「東歐巴黎」和「多瑙河明珠」美譽的匈牙利首都「布達佩斯」，經過音樂之都「維也納」，再到拿破崙讚美為歐洲最美小鎮的「帕紹」，欣賞歐洲最大的管風琴音樂會；途經秀麗的世界遺產小鎮「雷根斯堡」、德國的「紐倫堡」等多瑙河知名景點。

暢遊萊茵河Rhine River，一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的「科隆」，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

美茵河Maine River是萊茵河的一條支流。萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像把德國法蘭克福市一分為二，被譽為「美茵河畔的耶路撒冷」、「德國最大的書櫃」，不僅是德國的經濟中心同時它又是一座文化名城。這裡也是世界文豪-歌德的故鄉。

若你對河流遊輪有著無限的憧憬與嚮往，可去電連絡遊輪專家-極品假期全美免付費電話1-888-680-5688 計畫你的河輪之旅

德國 旅館 世界遺產

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