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亞太裔傳統月「社區舞會」 本周六加州來來舞廳登場

【洛杉磯訊】

亞美公義促進中心-南加（AJSOCAL）慶祝成立40週年，舉辦一系列全年活動。5月份亞太裔傳統月，特別舉辦「社區舞會」公眾活動，時間是本週六(5/20)下午3時30分至7時在加州的阿罕布拉市(Alhambra) 來來舞廳舉行（Lai Lai Ballroom & Studio），地址在121 S Garfield Ave, Alhambra (室內及戶外周邊)。

此活動是與農曆新年英雄蔡班達 (Brandon Tsay)合辦的免費活動。蔡班達在家族舞廳內英勇奪槍，制伏當日槍擊加州亞裔社區的槍手，避免了更大的傷亡。亞美公義促進中心-南加州(AJSOCAL)、蔡班達和他的家人將親臨主持社區舞會活動，和市民共度一個結合舞蹈、美食、娛樂和音樂的美好時光，彰顯亞太裔社區的尊嚴、力量和復原力。費用全免，有興趣的民眾可上網報名參加：https://www.ajsocal.org/event/aapi-heritage-community-dance/。

2023年是亞美公義促進中心-南加州（AJSOCAL）成立的第40年，為此舉辦一系列慶祝活動，以團結亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI)，詳情可瀏覽AJSOCAL.org。

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