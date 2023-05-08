現代汽車車展展示IONIQ 5迪士尼100白金概念車

北美現代汽車 為迪士尼 100周年的獨家汽車合作夥伴，一同慶祝百年歷史上規模最大奇妙慶典活動。

北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示，迪士尼是全球知名喜愛的品牌。現代汽車重視客戶體驗及在旅程中所分享的時刻與故事。迪士尼創造的奇妙魔力啟發，提供客戶歡愉時刻。這是迪士尼第一次打開他們設計工作室的大門，並授權於一家汽車公司利用迪士尼的經典角色進行創意合作。而IONIQ 5是現代汽車的旗艦全電動車 型，我們很高興能與大眾分享這個限量版車型，為迪士尼粉絲帶來難忘的體驗。

迪士尼廣告銷售總裁Rita Ferro表示，在慶祝迪士尼創造神奇與難忘故事的一百年之際，很高興能與現代汽車一起將這一切變為現實。迪士尼結合最優秀的創造力和創新推出更多奇蹟並展望迪士尼的下一個一百年。現代汽車IONIQ 5迪士尼100白金概念車 的誕生代表著迪士尼與現代汽車長期合作的一個新里程碑，雙方各部門團隊包括幻想工程師，娛樂品牌，及營銷團隊提供迪士尼慶祝一百周年的獨特方式為消費者所創造的奇妙魔力。

此次贊助是現代汽車與迪士尼的眾多合作之一。2021年，作為2022現代Tucson休旅 車的廣告創意平台的一部分，現代汽車與迪士尼廣告、迪士尼CreativeWorks創意工作室、以及漫威聯手為迪士尼發布了首組多系列廣告，其中包含許多來自ABC、ESPN，和漫威電影宇宙中的主角。

此外，為慶祝迪士尼成立一百周年，北美現代汽車還在紐約車展揭露了其特別版IONIQ 5迪士尼100白金概念車。該車採用了受到迪士尼啟發的視覺元素裝飾與娛樂，像是燈光照明以及經典迪士尼音樂。這是現代汽車的設計團隊首次採用迪士尼幻想工程團隊所建議的視覺創意構思而打造出的車型，亮點包括：Gravity Gold外色，迪士尼風格輪殼，迪士尼100 標誌白金版勳章，前座頭枕和中控台、車腳墊印，大燈、尾燈有迪士尼閃耀動畫燈罩，仙女塵的天窗雕刻。啟動時，車內屏幕撥放包含迪士尼音樂、迪士尼100標誌，以及仙女塵等特色。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部臉書專頁查詢更多相關信息。

於紐約車展首次亮相的IONIQ 5迪士尼100白金概念車