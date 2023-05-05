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Whole Foods裁員數百人

洛杉磯訊

在北美和英國擁有 500 多家門店的高端雜貨商 Whole Foods，在一份備忘錄中告訴員工，它正在尋求「進一步簡化」其運營，因此將對某些全球業務「做出一些改變」以及未來兩個月的區域支持團隊。裁員將影響不到公司員工總數的 0.5%。 據報導，整個公司有超過 100,000 個職位。

據 Whole Foods 稱，裁員不會影響任何商店或分銷角色。 該公司也不打算因裁員而關閉任何商店或設施。其發言人在一份聲明中表示：「我們正在改進我們的運營結構並對一些公司團隊進行調整，以便我們能夠更好地支持我們的商店。」該公司告訴員工，在這些變化中，它將調整其他幾個全球支持團隊的結構和改進流程，創建一個全公司範圍的運營團隊，並加強其團隊成員支持。

它還將從九個區域轉移到六個區域，以使公司能夠「快速做出決策、實施可持續流程並擴大創新規模」。該公司仍計劃開設 50 家新店。 此外，在接下來的幾年裡，它計劃開發近 100 家門店，這將使 Whole Foods 每年能夠開設 30 家或更多門店。

其首席執行官表示，公司的成本削減措施是今年規劃週期的一部分，我們認為這些體驗可以顯著改善客戶的生活，讓亞馬遜成為一個整體。」（劉柏江譯）

裁員 亞馬遜 英國

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