昌興推介 Qeelin Wulu葫蘆春夏時尚珠寶

Qeelin將摩登與趣味注入象徵吉祥如意的Wulu（葫蘆），該系列一推出即成為具識別度的標誌。（業者提供）

春暖花開時節，風格多樣的 Qeelin 珠寶首飾，搭配服飾，可優雅高貴；也可隨性時尚 。

代理 Qeelin 珠寶多年的昌興珠寶表示，自誕生伊始，Qeelin 就將摩登與趣味注入象徵吉祥如意的葫蘆，令Wulu圖案 (見圖) 一經推出即成為 Qeelin 具識別度的標誌。

Wulu 葫蘆系列是 Qeelin 的經典傑作，以簡約大方的線條，典雅別致的設計勾勒出金與鑽石的完美平衡。Wulu諧音「福祿」， 象徵健康與幸運；葫蘆的8字形狀，與代表財富的「發」同音，象徵財源滾滾 。

Wulu 葫蘆系列包括耳環、戒指、項鍊、手鍊，多種材質的搭配和造型設計提供了豐富的選擇。 18K金頸鏈，鑲嵌鑽石，精緻質感的設計，能配合日常打扮，為造型帶來趣味又不失摩登，展現獨特的都市女性魅力。

Wulu 18K金耳環，加以顆顆美鑽點綴，流光溢彩，互相輝映。Wulu Mania系列以18K玫瑰金、鑽石及紅琺瑯為主要材料，精美的設計和工藝在低調中流露出奢華。系列包括長鏈、K金手鏈及紅繩，不論是單獨佩戴還是混搭堆疊，都能輕鬆營造氛圍感，帶來不拘一格的時尚態度。

昌興珠寶聖蓋博 店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港 廣場) 地址 18436 Colima Rd., Suite A，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。