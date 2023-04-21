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林大衞談 在美國需不需要長期護理保險

洛杉磯訊

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的負責人林大衞（見圖），在談長期護理保險（Long-Term Care）時表示，根據ACL官方的數據，在美國65歲以上，有70%以上的機會會用到不同程度的長期護理。需要長期護理就是六種動作中有兩個動作不夠靈活，舉例說：需要輔助的起立，坐下、吃飯、洗澡，穿衣、𨍭身，走路或是殘障，這類族群確實需要Long-Term Care的保障了。

在加州的費用，根據 Geneorth 網站在2022 年調查的數據顯示兩個人一個房間的Nursing Facility每個月平均9,794元，如果要單人房的話每個月平均12,167元，說起來一年肯定超過10萬塊錢了。那是不是每個人都需要呢？

林大衛表示不一定，舉例白卡族群的的個人除了擁有一棟房子之外，個人的資產只要不到13萬，仍然可以申請白卡免費無限期的享有長期護理的福利，至於將來是否需要償還？是的，離世之後所有剩下的資產，要根據規定完全交給政府。

林大衛建議長期護理購買要越早越好，因為身體機能健全年紀輕，保費是較為溫和的，當然專門買所謂的長期護理保費並不便宜，因為保險公司已經算過了，由於通貨膨脹，這個開支每年會增加，所以越年輕買保費越便宜，但是到了60歲再購買，保費就會很貴了。

另一種降低保費的方法，也就是所謂活著可以用得到的人壽保險，可以將長期護理加到人壽保險裡邊，這有什麼好處呢？第一，萬一尚未使用長期護理就去世以後，所有的人壽基金可以由家人𠄘受，這是一個最大的好處。如果受保人需要用到長期護理的話，根據保險公司的規定，每個月可以拿出所有人壽保額的1%-4%左右，比如說買了100萬的人壽保險，每個月可以拿到1萬塊錢甚至更多來支付長期護理的費用，去世之後，如有餘款，仍然可由受益人繼承。

林大衞保險，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前去個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費了。汽車與房屋保險也有特別優惠。

報價及服務電話：800-778-8588， 800-778-8588或電郵 [email protected]。林大衛保險Northridge電話818-734-1988。阿市電話626-288-9808。亞凱迪亞電話626-371-0388。鑽石巴電話909- 860-7770。爾灣電話 949-593-0888。

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