加聯泰平醫療網/嘉惠爾醫院等 資助「止血計畫」

饒影凡頒感謝狀給資助的三單位。（吳鴻鈞攝）

加聯泰平醫療網、嘉惠爾醫療中心、與洛杉磯 縣醫學 協會攜手資助「Stop The Bleed 停止流血」 培訓計畫，並於日前在嘉惠爾醫療中心舉行記者會。加聯泰平醫療網董事會主席沈達朗醫師(Dr. Kenneth T. Sim)、嘉惠爾醫療中心CEO Herbert Villafuerte、和洛杉磯縣醫學協會CEO Gustavo Friedrichsen、州眾議員方樹強(Mike Fong)、蒙特利公園市 市議員饒影凡(Yvonne Yiu)、阿罕布拉市市議會成員Sasha Renée Pérez都出席了記者會。

沈達朗醫師在記者會中表示，有鑑於蒙特利公園市1月份發生的槍擊事件，除了探討事情的緣由，更希望悲劇不會再重演。加聯泰平醫療網、嘉惠爾醫療中心和洛杉磯縣醫學協會，共同努力資助一項止血培訓計畫，向社區傳授突發災難性事件發生時的止血技術和救生技能。

Gustavo Friedrichsen在記者會中，歡迎加聯泰平醫療網及嘉惠爾醫療中心加入，同時捐贈5000元作為活動經費。

州眾議員方樹強表示，加州州長紐森去年9月簽署他與同僚共同提出的第2260號議會法案，要求在全加州新建的公共和私人建築中，安裝外傷出血控制套件，目的是為了提供基本工具，在緊急情況下止血並拯救生命。

蒙特利公園市市議員饒影凡及阿罕布拉市市議員Sasha Renée Pérez表示，止血培訓計畫展示民間與各個政府機關共同合作，盡心盡力來阻止類似的事件再發生，也可救命，她們也參加了計畫。