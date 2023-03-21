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美國中國信託銀行 連續五年收入創新高

【洛杉磯訊】
爾灣杰佛里分行開幕剪綵。
爾灣杰佛里分行開幕剪綵。

包括2022 年，美國中國信託銀行已連續五年收入創新高，並且是業內擁有最強資本適足率的華資銀行，在全美也是名列前茅。 該行在整體流動資金管理方面持續保持審慎，既有豐富的二級資金來源，也有通過母行提供的額外資金。隸屬於母行台灣中國信託銀行獨資的子公司，並得到母行的全力支持，實力雄厚，經營穩健。

美國中國信託銀行於華人社區服務超過30年，守護客戶的資產一直是首要任務，並盡全力提供客戶所需的銀行業務需求。

為提供更優質的客戶服務，美國中國信託銀行持續擴大分行據點，提升客戶體驗，打造華人社區銀行的領導品牌。至去年年底共有5家新分行開幕，包括爾灣、鑽石吧、天普市、托倫斯及核桃市；哈仙達岡分行也將在第二季度投入營運。分行遍佈南加州華人社區，並提供存款、房屋貸款、財富管理、各類型的商業性貸款等服務。新張的爾灣杰佛里分行地址在5408-D Walnut Ave., Irvine, CA ，電話949-704-1986。

秉持不斷創新，擴大服務的精神，中國信託銀行積極發展數位銀行。目前居住在亞利桑那州、內華達州、德州、華盛頓州居民，可透過網上開戶，享有銀行所提供的各項金融產品。希望能夠為更多在美華人提供便利且安全的網路銀行服務。

美國中國信託銀行成立於1989年，總部位於洛杉磯，在加州，新澤西州和紐約州共有19家分行。銀行的業務包括存款、貸款、信用卡、外匯、信用狀、財富管理、數位銀行等服務。

客戶可享有大銀行的資源，以及小型銀行的個人化客製服務。 其母公司為台灣中國信託銀行擁有超過1240億美元的資產，是世界上最大的資本銀行之一。有關美國中國信託銀行的更多資訊，可上網 www.ctbcbankusa.com。

華人 貸款 加州

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