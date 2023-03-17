加聯泰平醫療網 嘉惠爾醫院 洛縣醫協會止血培訓計劃

加聯泰平醫療網、嘉惠爾醫療中心與洛杉磯 縣醫學 協會攜手資助STOP THE BLEED「停止流血」培訓計劃培訓計劃於2023年3月17日星期五舉辦記者會在嘉惠爾醫療中心舉行。加聯泰平醫療網董事會主席沈達朗醫師（Dr. Kenneth T. Sim）、嘉惠爾醫療中心CEO Herbert Villafuerte和洛杉磯縣醫學協會CEO Gustavo Friedrichsen、州眾議員方樹強（Mike Fong）、蒙特利公園市 市議員Yvonne Yiu、阿罕布拉市市議會成員Sasha Renée Pérez都出席了記者會。

加聯泰平醫療網董事會主席沈達朗醫師（Dr. Kenneth T. Sim）表示，有鑑於蒙特利公園市一月份發生的槍擊事件，除了探討事情的緣由，更希望悲劇不會再重演。加聯泰平醫療網、嘉惠爾醫療中心和洛杉磯縣醫學協會，共同努力資助一項止血培訓計劃（STOP THE BLEED），向社區傳授突發災難性事件發生時的止血技術和救生技能。

洛杉磯縣醫學協會CEO Gustavo Friedrichsen特別歡迎加聯泰平醫療網及嘉惠爾醫療中心加入，同時捐贈5000元作為活動經費。

州眾議員方樹強（Mike Fong）表示，加州 州長紐森2022年9月27日簽署他與同僚共同提出的第2260號議會法案，要求在全加州新建的公共和私人建築中安裝外傷出血控制套件，目的是為了提供基本工具，在緊急情況下止血並拯救生命。

蒙特利公園市市議員饒（影凡Yvonne Yiu）及阿罕布拉市市議員Sasha Renée Pérez表示，止血培訓計劃展示民間與各個政府機關共同合作，盡心盡力來阻止類似的事件再發生，也可救命，她們也參加了計劃。蒙特利公園市市議員Yvonne Yiu特別頒發感謝狀給加聯泰平醫療網、嘉惠爾醫療中心和洛杉磯縣醫學協會。

加聯泰平醫療網及嘉惠爾醫療中心的張偉民（Raymond Cheung）醫師及Helen Huynh醫師在現場示範教學，Raymond Cheung表示，該止血培訓是由美國國防部研發，簡單實用，可救人一命。止血培訓計劃由醫師及護理人員教學，大約一小時，結束後可獲頒證書。有關此計劃的更多信息可瀏覽網站stopthebleed.org。