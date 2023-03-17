戴上與奧斯卡影帝同款腕錶-OMEGA超霸系列

OMEGA歐米茄Speedmaster Chronoscope系列腕錶。（業者提供）

戴上與奧斯卡 影帝同款腕錶，會不會覺得很酷？在剛結束的奧斯卡頒獎典禮上，新晉影帝Brendan Fraser，配戴OMEGA歐米茄Speedmaster Chronoscope同軸至臻天文臺計時碼錶，經典復古的錶款，優雅、時尚 、帥氣，展現紳士魅力。

昌興珠寶指出，超霸系列Chronoscope腕錶，是對歐米茄經典復古錶款的致敬和傳承，腕錶錶殼為43毫米，採用精鋼打造，配備銀色錶盤。陽極氧化鋁測速錶圈採用藍色，葉形指針與阿拉伯數字時標亦飾以藍色，阿拉伯數字時標下麵設有「螺旋式」軌道圖案，尤為雅緻。

腕錶的錶盤採用繁復精細的「蝸牛」設計風格，印有三種不同的刻度，分別為測速刻度、脈搏計刻度及測距刻度。錶盤於9點位設有小秒盤，並於3點位設有60分鐘和12小時計時盤。腕錶搭配藍色皮錶帶，亦可搭配不同錶帶，打造個性風採。 腕錶內部搭載歐米茄9908手動上鏈至臻天文臺機芯。

除了Brendan Fraser外，獲得奧斯卡最佳男配角的華人 演員關繼威，選擇了歐米茄Globemaster尊霸腕錶，設計簡潔而迷人，配備精鋼錶殼，搭配耐磨凹槽錶圈，星座星徽標誌、指針以及小時刻度經黑化處理。此外，歐米茄的Seamaster、 De Ville Tresor等系列腕錶也在頒獎典禮上大放異彩。

詳情可瀏覽昌興珠寶官網www.chonghing.com。