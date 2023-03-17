我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

戴上與奧斯卡影帝同款腕錶-OMEGA超霸系列

洛杉磯訊
OMEGA歐米茄Speedmaster Chronoscope系列腕錶。（業者提供）
OMEGA歐米茄Speedmaster Chronoscope系列腕錶。（業者提供）

戴上與奧斯卡影帝同款腕錶，會不會覺得很酷？在剛結束的奧斯卡頒獎典禮上，新晉影帝Brendan Fraser，配戴OMEGA歐米茄Speedmaster Chronoscope同軸至臻天文臺計時碼錶，經典復古的錶款，優雅、時尚、帥氣，展現紳士魅力。

昌興珠寶指出，超霸系列Chronoscope腕錶，是對歐米茄經典復古錶款的致敬和傳承，腕錶錶殼為43毫米，採用精鋼打造，配備銀色錶盤。陽極氧化鋁測速錶圈採用藍色，葉形指針與阿拉伯數字時標亦飾以藍色，阿拉伯數字時標下麵設有「螺旋式」軌道圖案，尤為雅緻。

腕錶的錶盤採用繁復精細的「蝸牛」設計風格，印有三種不同的刻度，分別為測速刻度、脈搏計刻度及測距刻度。錶盤於9點位設有小秒盤，並於3點位設有60分鐘和12小時計時盤。腕錶搭配藍色皮錶帶，亦可搭配不同錶帶，打造個性風採。 腕錶內部搭載歐米茄9908手動上鏈至臻天文臺機芯。

除了Brendan Fraser外，獲得奧斯卡最佳男配角的華人演員關繼威，選擇了歐米茄Globemaster尊霸腕錶，設計簡潔而迷人，配備精鋼錶殼，搭配耐磨凹槽錶圈，星座星徽標誌、指針以及小時刻度經黑化處理。此外，歐米茄的Seamaster、 De Ville Tresor等系列腕錶也在頒獎典禮上大放異彩。

詳情可瀏覽昌興珠寶官網www.chonghing.com。

奧斯卡 華人 時尚

上一則

大華超市 2023母親節兒童繪畫比賽 接受報名

下一則

惠特尼高中傳炸彈威脅 校園封鎖

延伸閱讀

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣
奧斯卡／布蘭登費雪稱帝：謝謝讓我當鯨魚老爸

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝：謝謝讓我當鯨魚老爸
奧斯卡／布蘭登費雪走出低潮拿影帝：你們的心像鯨魚寬大

奧斯卡／布蘭登費雪走出低潮拿影帝：你們的心像鯨魚寬大
直上勞好遙遠 Bape推出平民「沙士圈」「雪花針」表款

直上勞好遙遠 Bape推出平民「沙士圈」「雪花針」表款
奧斯卡影帝之爭 布蘭登費雪對決奧斯汀巴特勒

奧斯卡影帝之爭 布蘭登費雪對決奧斯汀巴特勒
奧斯卡影帝大戰 雙雄對決 「他」已無望？

奧斯卡影帝大戰 雙雄對決 「他」已無望？

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒