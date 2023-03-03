3/25科學易經講座 楊泰鵬教授開講

曾經受邀在哈佛大學 MBA 演講過易經的楊泰鵬教授，3月25日星期六下午1時至3時，將在 17340 Temple ave. La Puente CA 開始一系列的易經講座，每個月的第四個週末同一時間開講。

講座內容包括二進位的先天八卦 ，如何藉著八卦而立於不敗之地，五行應用在中醫，懂五行就懂風水，河洛人的淵源、河圖、洛書，懂天干地支就懂八字、就會選吉日、趨吉避凶。課後素齋招待、座位有限，車位有限，請多共乘。報名報名電話626-374-9698 ，詳情 www.TaoDF.com。

楊泰鵬表示，易經的最高境界不是風水，也不是算命更不是卜卦，而是擁有見微知著，見機知逆的智慧。天地萬物自然規律的密碼，知天命而順應天道。不管是企業的持續發展及創新，領導者的策劃謀略，自我提升，找到生命的意義及面對人生疑難課題，處於更不敗之地，都能在易經裡找到答案。

他表示，中國社會科學院將「易經與預測」列為博士班正式學科。「易經」預測從此不再是迷信騙局，而是嚴謹的學術探討。明治天皇組建內閣時要求內閣成員必須懂易經，受易經「革」卦影響，發起明治維新運動，日本 從一個倭寇小國變成東亞大國。易經對日本政治、經濟、文化的影響，古往今來源遠流長。