我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

3/25科學易經講座 楊泰鵬教授開講

洛杉磯訊

曾經受邀在哈佛大學MBA 演講過易經的楊泰鵬教授，3月25日星期六下午1時至3時，將在 17340 Temple ave. La Puente CA 開始一系列的易經講座，每個月的第四個週末同一時間開講。

講座內容包括二進位的先天八卦，如何藉著八卦而立於不敗之地，五行應用在中醫，懂五行就懂風水，河洛人的淵源、河圖、洛書，懂天干地支就懂八字、就會選吉日、趨吉避凶。課後素齋招待、座位有限，車位有限，請多共乘。報名報名電話626-374-9698 ，詳情 www.TaoDF.com。

楊泰鵬表示，易經的最高境界不是風水，也不是算命更不是卜卦，而是擁有見微知著，見機知逆的智慧。天地萬物自然規律的密碼，知天命而順應天道。不管是企業的持續發展及創新，領導者的策劃謀略，自我提升，找到生命的意義及面對人生疑難課題，處於更不敗之地，都能在易經裡找到答案。

他表示，中國社會科學院將「易經與預測」列為博士班正式學科。「易經」預測從此不再是迷信騙局，而是嚴謹的學術探討。明治天皇組建內閣時要求內閣成員必須懂易經，受易經「革」卦影響，發起明治維新運動，日本從一個倭寇小國變成東亞大國。易經對日本政治、經濟、文化的影響，古往今來源遠流長。

八卦 日本 哈佛大學

上一則

世界晚報／名校驚現自焚男 路人試圖撲救也被燒傷

下一則

洛城新語╱ 加州特色 房東竟比房客難

延伸閱讀

共時性

共時性
布碌崙「露天大學」回歸 華裔學者談風水

布碌崙「露天大學」回歸 華裔學者談風水
布碌崙「露天大學」華裔學者談風水、華人新年傳統

布碌崙「露天大學」華裔學者談風水、華人新年傳統
化弱小為強大的妙招

化弱小為強大的妙招
開運篇／五行節結合12生肖 居家開運更有效

開運篇／五行節結合12生肖 居家開運更有效
子平八字命理哲學研習 1/7 阿市天信佛堂開課

子平八字命理哲學研習 1/7 阿市天信佛堂開課

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選