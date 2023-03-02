我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

暢小平婚介中心 3/18 晚餐聯誼舞會

洛杉磯訊

暢小平婚姻介紹中心（Cindy's Singles ），在3月18日周六晚上7時舉辦大型晚餐聯誼舞會，邀請Top DJ將舞會製造出最好的娛樂效果，讓參加者能認識來自各地新朋友。

舉辦地址是在700 S. Almansor St., Alhambra, CA ，餐舞會門票每人40元。現場有專業大螢幕卡拉OK、豪華大ballroom，可以認識很多中美單身朋友，有興趣參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 電話818-355-0318。

想擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地的中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，該中心用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光，有速配相親可央早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，準備豐盛晚餐，Top DJ 將帶動歡樂氣份。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心電話818-355-0318，地址245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

微信 加州 南加

上一則

LAX獲聯邦挹注3100萬 將改進道路

下一則

太子牌新品抹茶拿鐵 隨手一杯幸福滿滿

延伸閱讀

槍手濫射 除夕助興變殺戮現場

槍手濫射 除夕助興變殺戮現場
槍手陳友艮 並非舞星老師

槍手陳友艮 並非舞星老師
阿罕布拉市Kia汽車 總統日租賃和購車優惠

阿罕布拉市Kia汽車 總統日租賃和購車優惠
2/11暢小平婚介中心情人節相親聯誼聚餐

2/11暢小平婚介中心情人節相親聯誼聚餐
南加爾灣百姓自己的春晚爾灣首屆迎春公益舞會成功舉辦

南加爾灣百姓自己的春晚爾灣首屆迎春公益舞會成功舉辦
第一夫人捐出就職所穿服裝 送國家歷史博物館典藏

第一夫人捐出就職所穿服裝 送國家歷史博物館典藏

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣