暢小平婚介中心 3/18 晚餐聯誼舞會

暢小平婚姻介紹中心（Cindy's Singles ），在3月18日周六晚上7時舉辦大型晚餐聯誼舞會，邀請Top DJ將舞會製造出最好的娛樂效果，讓參加者能認識來自各地新朋友。

舉辦地址是在700 S. Almansor St., Alhambra, CA ，餐舞會門票每人40元。現場有專業大螢幕卡拉OK、豪華大ballroom，可以認識很多中美單身朋友，有興趣參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 電話818-355-0318。

想擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地的中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，該中心用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光，有速配相親可央早登記。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，準備豐盛晚餐，Top DJ 將帶動歡樂氣份。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心電話818-355-0318，地址245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。