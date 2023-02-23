環球銀行房貸低利率計畫 前2年只付利息

因目前房貸利率 上升，令房屋成交率下降，環球銀行特別推出5年固定利率的房貸「低利率計畫」，前2年只需要付優惠利息，後3年付本金和利息。

此「低利率計畫」優惠，特別為一些購買房產或投資 物業者，在利率上升的情況下，買到需要的心儀房屋，在前2年只需要付優惠利息，來減輕負擔。有關優惠詳情，可電626-854-2818接內線126找Armando Carlos、或電626 -854-2818接內線212 找Dennis江、或電626 -854-2818接內線189找Nancy Sloan查詢，該銀行還提供其他貸款優惠計畫，也歡迎洽詢。

另為預防現金貶值，也為了對抗通貨澎賬，將資金放在銀行做CD定期存款，也是不錯的理財選項，日後再考慮作其他投資用途。環球銀行現正推出「CD定期限時優惠利率」，目前 10 個月CD定期存款，有 4.60 % APY優惠利率，14個月CD定期存款，有4.65 % APY優惠利率。

有關「CD定期限時優惠利率」詳情及規定，可與環球銀行各城市分行聯絡，亞凱迪亞市分行電話626-821-8080、鷹岩市分行電話323-254-2251、蒙特利公園市 分行電話626-293-8500、羅斯密市分行電話626-285-2251、西柯汶納市分行電話626-854-2801查詢，為節省顧客的時間，可先去電預約洽詢辦理時間。如欲瞭解更多環球銀行業務的詳細資訊，可到該銀行網站www.universalbank.com瀏覽。