李明聰牙醫師診所 增防護設備 安心求診

從事牙醫專業服務社區三十多年的李明聰牙醫師診所，在新冠病毒的防治下，重新做了裝修並增加新設備以保護病人及醫師的安全。

李明聰牙醫師 (Dr. Ruy Lee) 表示，依照美國牙醫師協會規格，先將治療室改為負壓力診療室，增用超高速抽風機抽掉診療室內的廢空氣。進入診所先量體溫，用紫外線感應測量檢查體溫，病人入診查室會先加蓋防護隔離衣物，嗽口水消毒，使用個人吸空氣管吸走水氣、液體及廢氣。病人使用的小儀器均為個人單獨一次性、用畢即丟，離開後， 整間治療室馬上用消毒葯水噴掃並擦試潔淨，再用紫外燈光管照明完全消毒乾淨。

李明聰牙醫師專精蛀牙、牙冠及活動假牙。蛀牙損害的情況分為三等級，第一級剛開始階段，琺瑯質開始蛀牙。第二級，蛀到了象牙質，牙齒咬頭破損，感到冷熱疼痛。第三級，蛀到了神經與血管的牙髓神經，疼痛不止，腫痛流血。李明聰牙醫師依蛀牙的等級來醫治補救損害的牙齒，恢復牙形及功能。

三種最常用的治療程序是填補、牙冠、根管治療。當牙齒蛀了一個洞時，李牙醫師通常採耐用的材料來填補，用金子、合成樹脂添補或用銀枌填補。而當須要牙冠來保護及延長牙齒使用時，李醫師採用瓷牙冠或金屬牙冠，金子是最好的材料。高科技活動假牙的材料輕巧、薄且舒適，也有黃金活動假牙、白金活動假牙、鈷鉻合金屬假牙或普通塑脂假牙等不同選擇。

李明聰牙醫師在工作繁忙之餘，仍致力公益活動，經常提供牙齒保健文章及新知於報章雜誌發表。李明聰牙醫師醫診所地址在1008 E. Las Tunas Dr., Suite D, San Gabriel （168 超市對街），電話 (626)287-5988，有關更多牙齒保健新知可參閱網站 www.apace.us。