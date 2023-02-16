我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

2/19華埠服務中心 免費防身術課程

洛杉磯訊

華埠服務中心將於2月19日(星期日)上午9時及11時，在蒙特利公園市巴恩斯公園野餐區，舉辦兩場「免費防身術課程」。主辦單位還向課堂上的參與者，免費分發胡椒噴霧、安全警報器和口哨等。

主辦單位表示，有鑑於最近發生的事故，所以舉辦是次課程，欲擔任志工或參與課程者，可以上網至seniorsfightback.com網址報名，報名者需要年滿18歲以上。

提供「免費防身術課程」的老年人反擊隊(The Seniors Fight Back Team)表示，很高興能為社區舉辦免費的自衛班，以增強社區的自衛能力。老年人反擊團隊最初成立，是針對社區亞裔老年人在美國的所有仇恨犯罪和仇恨事件。他們開設自衛課程，為亞裔社區長者們帶來賦權和安全，這些課程由擁有20多年自衛術經驗的專業泰拳選手Ron Scolesdang領導，課程包括非攻擊性和攻擊性部分。

課程宗旨在為參與者提供心理意識，以避免潛在的身體或生命威脅情況，並為他們準備實用的物理技術，以幫助他們擺脫攻擊者。所有動作都適用於沒有格鬥或武術經驗的人。還具有武術經驗的助理教練，拿著墊子供參加者練習技巧。

免費防身術課程地址在440 S. Mc Pherrin Ave., Monterey Park, CA，位公園南面近Harding Ave.,交界。

亞裔 蒙特利公園市 華埠

上一則

情人節 洛縣213對新人完婚

下一則

休閒生活／匹克球易上手 矽谷科技人新歡

延伸閱讀

高德曼促布碌崙大橋頭翻新 社區人士：柏路未全面重開、影響有限

高德曼促布碌崙大橋頭翻新 社區人士：柏路未全面重開、影響有限
被指支持削減警察經費 馬泰澄清：力挺警察

被指支持削減警察經費 馬泰澄清：力挺警察
關注心理健康 黃敏儀辦兩場急救培訓

關注心理健康 黃敏儀辦兩場急救培訓
裴洛西長期支持亞裔 金山亞太議會逾50社區組織感謝

裴洛西長期支持亞裔 金山亞太議會逾50社區組織感謝
芝加哥華埠提前投票所 即起開放投票

芝加哥華埠提前投票所 即起開放投票
華埠高中第2場公開會議 2月16日舉行

華埠高中第2場公開會議 2月16日舉行

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食