2/19華埠服務中心 免費防身術課程

華埠 服務中心將於2月19日(星期日)上午9時及11時，在蒙特利公園市 巴恩斯公園野餐區，舉辦兩場「免費防身術課程」。主辦單位還向課堂上的參與者，免費分發胡椒噴霧、安全警報器和口哨等。

主辦單位表示，有鑑於最近發生的事故，所以舉辦是次課程，欲擔任志工或參與課程者，可以上網至seniorsfightback.com網址報名，報名者需要年滿18歲以上。

提供「免費防身術課程」的老年人反擊隊(The Seniors Fight Back Team)表示，很高興能為社區舉辦免費的自衛班，以增強社區的自衛能力。老年人反擊團隊最初成立，是針對社區亞裔 老年人在美國的所有仇恨犯罪和仇恨事件。他們開設自衛課程，為亞裔社區長者們帶來賦權和安全，這些課程由擁有20多年自衛術經驗的專業泰拳選手Ron Scolesdang領導，課程包括非攻擊性和攻擊性部分。

課程宗旨在為參與者提供心理意識，以避免潛在的身體或生命威脅情況，並為他們準備實用的物理技術，以幫助他們擺脫攻擊者。所有動作都適用於沒有格鬥或武術經驗的人。還具有武術經驗的助理教練，拿著墊子供參加者練習技巧。

免費防身術課程地址在440 S. Mc Pherrin Ave., Monterey Park, CA，位公園南面近Harding Ave.,交界。