阿罕布拉市Kia汽車 總統日租賃和購車優惠

Kia汽車Niro EV型號。(業者提供)

位於阿罕布拉市的起亞汽車 (Kia of Alhambra) 現正推出「總統日租賃和購車優惠」，活動至2月28日止。

今年Kia有五款車型入選CARS.COM的2023年最具價值新車，包含了2023 Rio S （科技版配置）、2023 Forte LXS （科技版配置）、2023 Seltos S、2023 Niro Plug-In Hybrid EX、以及2023 Sportage Plug-In Hybrid X-Line。

在此次總統日優惠中，新2023 Kia Forte租賃，每月229元+稅，36個月貸期，或貸款 3.49%年利率 （60個月）；新2023 Kia Soul LX租賃，每月239元+稅，36個月貸期，或貸款3.49%年利率（60個月）；新2023 Kia Niro租賃，每月309元+稅，36個月貸期，或貸款4.99%年利率（60個月）；新2023 Kia Niro EV租賃，每月419元+稅，36個月貸期，或貸款2.90%年利率（60個月）；新2023 Kia Niro Plus-in Hybrid租賃，每月449元+稅，36個月貸期，或貸款5.49%年利率（60個月）。

Kia of Alhambra有大量且多種型號及顏色的起亞車型，如轎車、掀背車、SUV 和客車可供選擇。他們提供的服務種類繁多，從貸款和租賃到維修和保養等，提供流程各個方面友好和個性化的體驗。如果你正在尋找一輛全新的汽車，可去電或上網查看他們的起亞新車型庫存。Kia of Alhambra 致力於為客戶帶來一流的可靠性和真實性。

想瞭解更多購車詳情與當月優惠可去電Kia of Alhambra華語業務代表John張626-560-0215，或華人總經理Charles馬626-289-0000。地址在1247 W. Main St. Alhambra。

Cars.com的2023年最具價值新車報告，幫助購物者在預算範圍內找到一款優質汽車，包括來自Kia的小型SUV、轎車和插電式混合動力車的五種車型選擇；獲獎者是根據質量和價值選出的。質量取決於每輛車在「美國新聞與世界報導」最佳汽車排名中的表現，而價值則通過交易價格和五年總擁有成本的組合來衡量。經過這一認可，進一步認證了Kia汽車對設計、安全性、可靠性、可靠性和價值的承諾。