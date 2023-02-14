全球旅遊中心 阿姆斯特丹-布達佩斯15天遊輪

匈牙利布達佩斯。(業者提供)

專營海外來美旅遊第一站的全球旅遊中心（ A Good Travel ），還專精美國出發全球機票、酒店、租車 、簽證、旅遊保險、各大出團公司產品代理銷售、海外來美旅遊接待及行程安排業務等。

該公司也提供全球遊輪服務。 目前正推出15天穿越歐洲的中心地帶、 荷蘭阿姆斯特丹-匈牙利布達佩斯3999元起、 全包價、 含免費機票。從擁有900年歷史的城堡欣賞萊茵河谷的景色。品嚐奧地利瓦豪河谷的美食和葡萄酒。在布達佩斯的CafeGerbeaud咖啡 館學習維也納華爾茲舞曲。在這個為期15天的歐洲旅程中盡情享受。他們最具標誌性的行程萊茵河，主要河流和多瑙河在荷蘭風車點綴的水道、和匈牙利的壯麗景觀之間，每個彎道都有驚喜相遇。

一價全包：含1. 美國( 大部分機場都可以) 飛歐洲來回機票含稅金 ，價值 1200 ~ 1800元；2. 歐洲當地接送機 ，價值約 100元；3. 船上 WIFI 無限上網，價值約 150元；4. 贈送每個停靠城市一個有導遊講解的陸地觀光 ，價值約 600元；5. 五星級 ALL INCLUSIVE 河岸景觀移動式度假酒店套房7晚 ( 含三餐五星料理) 價值約 3600元；6. 每天不必整理行李換酒店的輕鬆度假感受；7. 萊茵河沿岸賞心悅目的美景及古堡風光。

15天遊荷蘭阿姆斯特丹、荷蘭小孩堤防、德國科隆、科布倫茨、布勞巴赫（Braubach）至呂德斯海姆（Rüdesheim）的萊茵河畔、 米爾滕貝格、維爾茨堡、班貝格、紐倫堡、雷根斯堡、帕紹、奧地利迷人的Melk市、維也納、匈牙利布達佩斯。

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