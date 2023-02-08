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歐之旅 春遊西葡/摩洛哥/北歐幸福國度

洛杉磯訊

今年的四月或五月真的要出門旅行了，這是許多人積壓已久的心願。「歐之旅」推介三團春季遊。

(一) 西班牙、葡萄牙15天之旅：西班牙是世界第二大旅遊國，以庇里牛斯山連接法國與英國在直布羅陀下相對，發展成獨特的西班牙王宮風範及閃亮的西班牙式歐洲文明，近代的藝術大師畢卡索、達利及建築大師高第，更讓西班牙在國際藝術舞台璀璨耀眼。

馬德里皇宮是歐洲第三大皇宮，里斯本是葡萄牙最富庶的地區，景色優美的港口城市。埃爾式建築典範有貝倫塔、發現者紀念碑、傑羅尼摩斯修道院、Ponte 25 de Abril大橋等。

西班牙中部的高原區是文化重心，保留了完整的山城風貌，中南部摩爾人統治下遺留的回教文化，南部安達魯西亞熱情奔放，是佛朗明哥舞的起源地。還有它得天獨厚的富饒酒鄉、白色山城與陽光海岸；以及珍珠般的巴塞隆納。

風味餐包括 Piri Piri 葡萄牙辣味烤雞，西班牙烤乳豬、燴牛尾、海鮮飯。行程中還特別安排在海鮮飯Paella的故鄉瓦倫西亞，學習西班牙海鮮飯烹飪（見圖）。此團4月9 日出發，可延伸摩洛哥五晚。

(二) 摩洛哥、撒哈拉沙漠11天神秘之旅：將探訪引人入勝的伊斯蘭文化，北非摩洛哥，還有藍色幻境之城卡薩布蘭卡。徜徉在撒哈拉沙漠與星月共舞；在廣闊沙漠騎乘駱駝漫遊；讚嘆落日與晨曦的美，會是精彩的體驗。此團4月21 日出發。

(三) 北歐四國幸福國度 (精靈公路、老鷹公路、景觀火車) 12天：一次玩轉丹麥、挪威、瑞典及芬蘭四國。北歐是人類文明與自然完美的結合，在廣穹的大地上，有美麗的歐風古都；也有震撼人心的自然景觀，豐富的峽灣冰河湖泊等各種地形，讓北歐更顯多姿多采。

丹麥的哥本哈根為具童話色彩的海港城市。挪威首都奧斯陸三面環山一面臨水，有神的林園之美稱。挪威除了大髮夾彎「老鷹公路」及「精靈公路」最為有名外，挪威縮影觀景火車，被評為歐洲十大鐵路旅遊路線之一。瑞典的斯德哥爾摩，瀕波羅的海及梅拉倫湖入海處，風景秀麗。芬蘭的赫爾辛基有「波羅的海的女兒」美譽。此團5月11 日出發。

相關報名以及優惠詳情可電 (626)289-8587，或上網EuropaHolidayUS.com。

瑞典 海港城 畢卡索

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