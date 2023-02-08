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羅蘭聯合學區 開始2023-2024 學年新生註冊

【羅蘭岡訊】

羅蘭聯合學區(RUSD)開始2023-2024 學年的新生註冊。

羅蘭聯合學區是一個在學習、公平和卓越方面有成效的學區，現在開始招收過渡期幼稚園及幼稚園的孩童，及所有的新生。所謂過渡期幼稚園(TK)，是學齡前學校和幼稚園之間的一座橋樑， 在羅蘭聯合學區的所有小學，都開設有過渡期幼稚園 (TK) 課程，給差一點才滿5足歲才可上幼稚園的孩子就讀。並免費為家長提供高質量的幼稚園準備就緒教學，由有資格的教師教授課程。他們3月18日上午在學區將舉辦一個和家長面對面的入學準備活動，歡迎報名參加。

羅蘭聯合學區提供全面創新學習，並屢獲榮譽的學校。擁有將重點放在孩子全方位發展的嚴謹學術教學、體育和活動。 從幼稚園開始提供中文和西班牙語密集雙語沉浸式課程。 孩子們學習用兩種語言自然地思考、閱讀、寫作和交流：英語和中文、或英語和西班牙語。另有全面的音樂課程， 每個學生都在 1 - 6 年級接受音樂教學。也設有TK-8年級學院、職業技術教育和國際學士學位（IB)世界學校，和羅蘭虛擬學習學院為K-6年級學生提供線上教育。

大學和職業教育為重點：羅蘭聯合學區擁有富含大學文化的學校，教育工作者致力於教授嚴謹的學術課程，為每個學生在大學和職場中取得成功做好準備。 羅蘭聯合學區感到自豪的是，在Nogales和羅蘭高中，都提供廣泛的大學先修 (AP) 和榮譽課程，享有聲譽的國際學士學位 (IB) 文憑、AVID 和獨一無二的職業道路課程。每年羅蘭聯合學區的學生，都被錄取並進入美國負盛名的學院和大學。

音樂和充實課程：羅蘭聯合學區對藝術有著堅定的承諾，全面音樂教育在每週上學期間，為每一位1至6年級的小學生提供音樂教學，包括一般音樂、合唱教學、弦樂或樂隊。 學區的樂隊和管弦樂隊贏得了無數獎項，並受邀在著名的活動和場所演出，包括 2022 年春季的卡內基音樂廳。也開辦新的網絡安全職業途徑。今秋開始成為洛杉磯第一批學區之一。

了解更多信息可瀏覽 www.rowlandschools.org/ enroll 。地址在1830 S. Nogales Street, Rowland Heights, CA 。電話 626-965-2541。

學區 教育 卡內基音樂廳

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