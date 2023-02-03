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現代汽車 獲消費者指南2023最佳購買大獎

洛杉磯訊
消費者指南選出2023年最佳購買獎，由現代汽車2023 Venue、Santa Fe，以及IONIQ 5電動休旅車款獲得。（業者提供）
消費者指南選出2023年最佳購買獎，由現代汽車2023 Venue、Santa Fe，以及IONIQ 5電動休旅車款獲得。（業者提供）

現代汽車屢獲殊榮的2023 Venue、Santa Fe，以及IONIQ 5電動休旅車被消費者指南評選為2023年最佳購買獎的獲獎車款。這三款車是在超小型、緊湊型，以及中型跨界休旅車類別中脫穎而出，且都具備了傑出的功能、性能、燃油經濟性、可靠度，以及轉售價值。

消費者指南2023年最佳購買獎的完整獲獎名單，可在http://consumerguide.com查看。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示，很高興現代車款能再一次獲得消費者指南的榮譽，彰顯出消費者在現實世界中的駕駛偏好。無論是在當地、或是前往遠方旅行，現代汽車的產品皆能提供滿足消費者需求的各種功能以及先進科技。

消費者指南最佳購買汽車大獎代表了在每一個類別中，具備最佳功能與價值的車款。消費者指南2023年授予最佳購買大獎給18個類別中的41款車，為消費者提供了簡單明瞭的選擇。

消費者指南發行人Tom Appel表示，藉由Venue、Santa Fe，以及IONIQ 5，現代汽車展示了其同時提供價值、主流卓越的品質，以及尖端科技的能力。

消費者指南自1967年以來，出版了對新舊汽車與卡車的權威與客觀的評論。Consumer Guide的宗旨在於讓消費者能更輕鬆地購車。消費者指南的標及對將近1500輛新車與二手車提供專業且公正的評價，以及專家購車建議和有見地的汽車社論。消費者指南位於伊利諾州的Morton Grove，是由Publications International公司出版發行。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近74萬兩車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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