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華丹尼談 煙酒類產品進口美國有哪些注意事項

洛杉磯訊

United Consulting Services華丹尼（Daniel Hue），專精美國FDA 申請服務。新春期間，很多人諮詢有關煙酒類產品的進口。

華丹尼表示，從國外進口煙草，包括電子煙，煙草輔助用的產品，如水煙壺都受美國聯邦FDA管制，國外製造商必須先在FDA系統內申請。按FDA規定，2007年2月15日之後進美國的煙草及煙草產品必須要向FDA申請Premarket Tobacco Application (PMTA) (市場預售前的煙草申請)。或向 FDA 提交實質等同報告、並獲得認定該產品實質等同於已被FDA批准的煙草產品。再者，向FDA提交實質等同要求豁免申請，獲得豁免，必須在產品上市前的90天內完成申請。

在獲得批准後，工廠需要繳納煙草使用人費等。以下為煙草申請的一個流程步驟，過程繁瑣，要辦理需專業人士協助。工廠登記，遞交產品清單，標籤及產品廣告內容；提交產品數據及繳納使用人費；提交產品成分表；選擇完成市場預售前的煙草申請 (PMTA)及其它兩項選項中的一項；提交有害及潛在有害成分；提交煙草產品的健康文件；提交煙草及無菸煙草產品的警告語計劃；包括在包裝及廣告上所要求的警告陳述告示；提交一個更改煙草產品風險的申請（簡稱MRTP）。

酒的進口，先講度數酒。首先要向FDA申請食品酒類產品的企業（製造或加工）。同時，要向聯邦TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)提交進口/批發商執照申請，包括擁有標籤批准證書 (簡稱COLA)，或者擁有標籤批准證書豁免， 提交配方表，天然酒的證書，酒的年份及產地證書。加州及多州對酒的進口也有管制，需申請執照，及繳納使用人費； 總之，酒的進口手續同樣繁瑣費時。

華丹尼從事FDA，USDA， US CUSTOMS的諮詢多年，他表示，他會將每一件事辦好辦妥，無論遇到什麼事，哪怕貨物進了美國，被FDA、 海關、USDA、 FWS、 EPA扣關，他都可以為你據理力爭，不會輕易放棄，不會輕易妥協。

免費諮詢電話626-234-9468，詳情可參考世界日報工商黃頁350頁，地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA。官網www.danielhue.com 。郵箱[email protected]微信號danielh73 。

FDA 微信 加州

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