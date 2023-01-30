Citi花旗銀行 與亞裔同慶新春 贈24K純金飾物

隨機躍動，兔年亨通。Citi與亞裔 社區一起慶祝新春，不論新或現有的Citi（花旗銀行）客戶，只要存入合格存款金額，就可獲得Citi專為2023 年新春促銷活動、而精心獨家設計的兔年贈禮。

今年，Citi為客戶呈獻新銳華裔藝術家陳維平（Tiffany Chen）所創作的「2023兔來金運到」24K純金雕塑 擺飾，希望在兔年新春為所有Citi客戶帶來喜氣與好運。陳維平是居住在西雅圖市的插畫家和設計師。

過年的文化寓意世代相傳，正如Citi 陪伴亞裔社區，多年始終如一。20多年前，Citi首度推出新春促銷活動，專為新春獨家設計的贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合。

在嶄新的兔年，Citi全心致力為客戶提供精明靈活的理財方案，並攜手建立適合他們財務狀況的未來，期待與客戶分享充滿活力、繁榮和富足的新年願景。

客戶可以根據合格存款的金額，獲得今年的兔年厚禮：合格存款25,000元 - 49,999.99元，可獲贈獨家18K金「俏兔」金墜（零售價149元）。合格存款50,000元 - 99,999.99 元，可獲贈獨家24K純金「開元福兔」金墜 （零售價250元）。合格存款100,000元 - 199,999.99 元，可獲贈獨家24K純金「雙兔成圓」金墜 （零售價400元）。合格存款200,000元 - 499,999.99 元，可獲贈獨家24K純金「珠光寶兔」金墜 + 金鏈 （零售價650元）。合格存款500,000元 - 999,999.99 元，可獲贈獨家24K純金「2023兔來金運到」擺飾 （零售價1049元）。合格存款1,000,000 元及以上，可獲贈獨家24K純金「月兔」金墜 + 獨家24K純金「開元福兔」金墜 +獨家24K純金「2023兔來金運到」擺飾 + Mats Jonasson 「栩栩祥兔」水晶擺飾組合 （零售價2500元）。

此優惠活動於2023年3月31日截止。可親臨你當地的Citi分行洽詢存款利率及贈禮詳情，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解更多贈品詳細資料。並可以在2023年9月30日 到你的分行領取贈品 。這些獨家設計的禮物除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，可上網瀏覽 www.citigroup.com 。