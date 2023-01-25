江味農居士金剛經講堂 本周六（28日）開講

江味農居士金剛經講堂，本周六（28日）早上十點，由李秉信老師主講 「無為福勝分第十一（上）」，該講堂免費對佛學有興趣人士開放，希望提早報名。金剛經法傳藉由網路即時播送https://youtu.be/gNs5EMu37xo。

「無為福勝分第十一（上）」不可数的福；假使有一个人，不要说受持全部的金刚经，只要中间的四句偈，能够真正领悟了，有所领受，而保持境界，然后再来教导别人，为他人解说，这个人的福报，比用全宇宙财宝布施的福报还要大。讲金刚经的人，福报就大的不得了啦，大得没有办法装了，连宇宙都装不下了吧！这个福报是无为之福，清净的福，可不是世间的鸿福。

江味農居士「金剛經講義」以白話文撰寫，易懂，至今也是佛學界常被用於學經講經的著作。江味農居士的後人，來自台灣、僑居洛杉磯 多年的華商江家駦、李佩珍夫婦於2021年在洛杉磯柯汶那市設立「江味農居士金剛經講堂」，並自費印刷10,000本「金剛經講義 」，對佛學有興趣的各界人士結緣，每月還設有一場免費金剛經講座，希望讓更多的人，因認識金剛經而蒙福。

本次課程「無為福勝分第十一（上）」，由李秉信老師主講。李秉信加州 執照中醫師，台灣清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州五系中醫藥大學中醫及針灸博士。李老師知識淵博，每次的課程都條理清楚有啓發性。 希望大家觀看，分享。

預約上課電話626-838-8579 ，講堂地址：222 N. Vincent Ave., Covina, CA 91722。