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美遊假期 推出超值以色列、埃及團

洛杉磯訊

美遊假期（US Travel 168）2023年推出多個不同國家特色團。9日以色列約旦聖城之旅，4月6日出團，每人特價2980元。另外還推出埃及12日深度超值遊，每人特價1860元，出發日期3/11/2023。

上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷。以色列是世界主要宗教猶太教、基督教的發源地，帶大家追尋耶穌的腳步，親臨耶穌行神蹟的土地，走進基督徒心目中的聖地，聖母瑪麗亞的故鄉拿撒勒，拿撒勒有最矚目的建築物之一報喜堂，是當今基督教，世界最神聖的禮拜堂之一。親臨耶穌誕生地伯利恆、耶穌殉道，安葬和復活之耶路撒冷。

深度遊覽玩遍以約兩地精華景點，一站式打卡六大世界文化遺產，遊覽世界新七大奇蹟之一的佩特拉，探秘玫瑰古城。體驗暢遊地中海、死海、紅海，加利利海海濱，感受海邊無限美景。

特別贈送品嚐當地特色餐食，贈送土著瓦罐羊肉餐美食，特別升級餐食，阿拉伯餐，烤魚餐，中式餐。特色，一價全含，全程當地4至5星級酒店住宿，全程餐食，全程主要景點門票，全程司導小費。

全程優秀中文領隊於以色列和約旦隨團服務。當地英語專業導遊熱情導覽，深入介紹名勝古蹟及風俗民情。

埃及超值12日團，3月11日出發，優惠價每人1860元，雙人房。埃及超值五星度假之旅，一價全含，純玩無購物，獨家全程景點門票全含，金字塔入內參觀。獨家全程當地五星級酒店，五星級豪華遊輪，2晚紅海度假酒店。全程餐食，自助早餐、中餐、五星級自助餐、埃及特色美食。乘坐五星級豪華遊輪出海，享受美味大餐與紅酒。

乘坐盧克索熱氣球，看沙漠與神廟的輝煌，乘坐紅海玻璃船，觀賞色彩斑斕的珊瑚與魚群。獨家贈送尼羅河風帆體驗，獨家贈送馬拉車漫遊盧克索，獨家全程中文領隊帶隊陪同，當地專業中文導遊專業講解，獨家免費協助入境落地簽，可省去落地入境排隊困擾。

洽詢電話626-567-0966或626-567-0066，公司地址；11100 Valley Blvd., El Monte, CA 91731。可上網www.ustravel168.com

以色列 2023 美食 名勝 古蹟

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