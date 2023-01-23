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日企共同貿易集團人氣「澪MIO」氣泡清酒上市

洛杉磯訊

Mutual Trading Company Group共同貿易集團成立于1926年，傳承日本料理傳統的同時，致力於提供創新產品和服務，為零售和餐飲服務客戶提供頂級日本食品、酒精飲料和餐廳用品的進口、出口、製造和分銷業務，所代理的產品種類超過8000種以上。並於日前舉辦2023品酒會介紹熱門日本酒。

近百年歷史的共同貿易集團在2018年被擁有超過100年以上悠久歷史的日本製酒大廠寶酒造（Takara Shuzo）收購併入旗下，成爲其强有力的後盾。

在釀造受大衆喜愛的傳統日本酒的同時，寶酒造也在時代變遷中不斷嘗試全新挑戰， 而「澪MIO」就是在此挑戰下誕生的品牌，由共同貿易集團負責北美市場的開發推廣。

在日本，氣泡清酒被稱為「AWA」清酒，「AWA」的字面意思就是「氣泡」，大約有十年的歷史，是一個相對較新的類別，目前市場上大概已有100 多種產品。

「澪MIO」氣泡清酒2011年上市後，隨即在日本颳起一陣旋風，累積銷售數量更是突破7,000萬瓶，成為日本國內清酒銷售第一的人氣品牌，可說是為日本酒開闢了另一個新天地。獲得初飲者和一些認爲傳統清酒比較辣口的人的好評，令為它著迷的粉絲也逐漸增加，擴展至各個客群，尤其在年輕人市場備受矚目。

「澪MIO」氣泡清酒以單純的「米」和「米麴」為原料，並採用5～10℃的低溫釀製鎖住香氣，保留濃郁果香的同時，也能釀造出酸甜適中的爽口細緻氣泡感，與酒精濃度約為15%的一般日本酒相比，「澪MIO」氣泡清酒的酒精濃度只有5%，控制在約為日本酒的3分之1左右，讓初次嚐試的人也能夠無負擔地感受獨屬於氣泡清酒的美味樂趣，顛覆了以往對於清酒較為傳統、口感強烈的刻板印象，如麝香葡萄般的淡雅甜味與恰到好處的酸度，譜出均衡完美的和諧曲調。

「澪MIO」氣泡清酒在0～5度最適合飲用，冰鎮至5度可感受到白米的淡淡香甜。若冷藏至0度再飲用，則可以享受到其清爽的風味。將酒倒入事先冰鎮過的冰涼玻璃杯中，也能品嚐到另一種不同的清新口感。

「澪MIO」氣泡清酒也適合用於配搭各種美食菜式，與芝士、生火腿、咖哩等的巧妙組合更是完美。在享用風味濃郁的料理時配上一口「澪MIO」，可以保持口中清爽暢快。與餐後甜品也十分相配。輕柔的氣泡，口感豐富，帶著米麴菌獨特溫和的甘甜香味，齒頰留香，毫無疑問，是搭配任何美食的最佳伴侶。

「澪」在日語中的意思為「船艇行駛時所留下的白色泡沫航跡」，藉此表達出飲用氣泡清酒時所帶來的愉悅氣氛與全新清爽口感。 從製作手法到創意本身都能感受到「澪MIO」氣泡清酒的獨特之處，也再次體會到日本職人用心成就的純粹滋味。

而「MIO」在義大利語中意思是「我的」。相信在未來，「澪MIO」氣泡清酒將會成為每個人心中「我的」最愛，以其光輝璀璨、光鮮亮麗的氣泡引領潮流。

「澪MIO」有750毫升和300毫升瓶裝，在亞洲系各大零售商均有銷售。

有關Mutual Trading Company Group共同貿易集團或「澪MIO」氣泡清酒相關詳情，請查詢https://www.mutual.us/https://www.mtcsake.com/sake，或與[email protected]聯絡。

日本 美食 義大利 低溫 2023

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