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Yaamava賭場度假村 新體育娛樂場909 Food Hall開幕

洛杉磯訊
909 FOOD HALL 開幕
909 FOOD HALL 開幕

Yaamava'Resort &Casino at San Manuel 、日前慶祝其最新娛樂場所 909 FOOD HALL 盛大開幕（見圖），被稱為「美食、啤酒和球迷文化」的勝地。

為了向所在地區致敬，該美食館以內陸帝國的電話區號命名。球迷將為設有 78 個座位的吧台遊戲 （ 比世界上任何其他體育娛樂中心都要多） 感到興奮。Yaamava 與先進視覺展示科技的 LUCI System, LLC.合作，開發了一個20K LED 拱門，以及一個寛50 呎高12 呎的壯觀比賽日大螢幕，可分成150 多個螢幕展示不同內容，為球迷提供在加州絕無僅有的 360度觀賞體驗。

在開幕式上，有教團印第安人聖曼努埃爾部落的公民、Yaamava 團隊成員和體育活動合作夥伴，包括 Santa Anita Park 號手、來自洛杉磯國王隊的 Luc Robitaille，以及洛杉磯道奇隊捕手 Austin Barnes。

教團印第安人聖曼努埃爾部落的女主席 Lynn Valbuena 對這個新空間感到振奮。她表示：「對於賭場度假村的繼續擴充，為民眾的各種娛樂需求提供一個有趣和安全的空間，我們倍感自豪。我們的賓客可以觀賞演唱會，享用水療設施，現在還不必遠赴他方，就能置身最先進的娛樂場所為他們心愛的球隊打氣。」

Yaamava' Resort &Casino 總經理 Peter Arceo 將此願景的實現歸功於部落的遠見和團隊的努力。Arceo 表示：「909 將成為在加州觀看體育比賽的首選場所，提供世界級的 360 度觀賽體驗，並結合一流的美食和服務。」

909 擁有四個美食場所，包括強勢回歸的 Just Bar有beque (JBQ) ，煙燻火雞胸肉和手撕豬肉、還有芝士玉米、自製玉米麵包和時令水果餡餅。及 Thai Chi 的衍生店 Thai Chi 2 ，將供應招牌菜和新菜式，如黑豆醬蝦和越式麵條沙拉。還有Pizza Mayhem 獨樹一幟的比薩餅，如早餐比薩餅、招牌 Stella 比薩餅和其他時令精選。以及 Get it Grill 的 Triple Play，是一份可供多人分甘同味的一呎長熱狗、辣雞翅和滿料薯條。

909 將設有一個全規模酒吧，有 32 種輪替品牌的啤酒，如 Hanger24、Brewery X、Buzz Rock 和 Pizza Port。還將提供來自 Lost Abbey、TheBruery、Bottle Logic 和其他地方的限量珍藏、稀有年份和時令佳釀。

更多訊息可訪問 https://www.yaamava.com/food-drink/the-909。Yaamava'Resort &Casino at San Manuel（高山賭場）位於Highland市，離洛杉磯市中心 60 分鐘車程。地址是 777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話 800-359-2464。

洛杉磯國王隊 美食 加州

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