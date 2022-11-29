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桃源集團洛城分公司 保險/會計/投資服務

洛杉磯訊

美國桃源集團（Taos Global Group）是由桃源保險/桃源會計/桃源投資組成的一個綜合性金融服務集團。桃源集團總裁陶培根表示：「我們不知道明天會發生什麼，但可以為明天而準備」。桃源的服務宗旨是讓桃源保險為你省錢，會計為你節稅，投資為你賺錢。

桃源的創始人陶培根是廣州暨南大學的經濟學碩士。1996年至1998年在美國深造，再獲得工商管理金融專業碩士。2003年獲金融分析師（CFA）職稱。陶培根從1998年至2009年擔任美國麻省人壽保險公司和投資服務公司的投資顧問和保險代理人。

2009年起，陶培根在美國註冊了桃源金融服務集團，轄內包括桃源保險/桃源會計/桃源投資。近年因業務發展，已先後在美東紐約及加州洛杉磯設立了分公司，為東西岸地區的商家提供了商業、家庭、個人保險、會計一條龍服務。多年來公司業務發展穩定、迅速，保險服務範圍已覆蓋全美四十六個州和地區，服務了2000多家在美國創業的華人企業。

桃源保險現與 Guard、Travelers、Nationwide、Amtrust、National General Insurance、AAA、Chubb Insurance等10多家美國的大型保險公司保持良好的合作伙伴關系，以滿足客戶不同層次的需求。桃源集團擁有多名通曉粵、國、英語的專業且經驗豐富的職員，為客戶提供專業服務。包括：桃源保險（餐館、商業、汽車、卡車、巴士、建築、旅館、房屋、醫療和人壽保險），桃源會計（全美各州公司和個人報稅、會計及代理記賬、銷售稅務、工資發放及報稅、公司注冊、牌照申請、財務和審計）等的會計服務覆蓋全美。還有桃源投資（投資、退休金賬戶、401集體退休金計劃、共同基金、教育基金、個人理財和資產管理）等。

桃源洛杉磯分公司地址 227 W Valley Blvd #248-B San Gabriel，電話626-872-0918。詳情可上網 www.taosglobalgroup.com。圖為總裁陶培根(左二)與洛杉磯辦公室員工合影。

保險 投資 退休金

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