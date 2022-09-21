全新TELLURIDE X-PRO在第74屆艾美獎典禮首次亮相

Kia有史以來獲獎最多的車型Telluride SUV 在第74屆艾美獎 頒獎典禮的黃金時段首次亮相，直播包括新創意活動和整合視頻。2023年，Kia的旗艦SUV推出了一款專為野外探險打造的全新X-Pro車型，而Kia將通過該新車型達到新高度。

Kia美國市場營銷副總裁Russell Wager表示，Kia Telluride將Kia品牌提升到了新的高度，新款Telluride X-Pro展現堅固性、性能和精緻度，將證明其遠行的能力，Telluride 是Kia有史以來功能最強大的 SUV，無論人們選擇什麼『流派』的生活方式，它都可以適應各種情況。Kia很自豪能夠連續第三年成為電視學院和第74屆艾美獎的官方汽車 贊助商，Kia製作了包括各種獎項類別和電視類型的視頻短片，其中包括60秒的廣告，突出Telluride的多功能性，展示其堅固性能。

在第74屆艾美獎頒獎典禮現場直播期間，包括Peacock首次實時轉播，Kia將首次亮相時長60秒的廣告片「雲」。由Kia的創意機構 David & Goliath製作，該短片拍攝於科羅拉多州 Telluride附近的伊莫金山口，海拔13,114英尺。影片跟隨一對夫婦駕駛2023 Kia Telluride X-Pro沿著蜿蜒的小路行駛在一座荒山上，並且越來越高。Telluride來到山頂附近的一塊空地，慢慢地在一個三層樓高的畫家腳手架前停下來，兩名身穿白色連身衣的畫家在頂部平台上熟練地使用長柄滾筒，隨意地畫著天空。畫家們低頭看著Telluride，然後看著對方，臉上帶著好奇和困惑的表情，司機向前傾身說：嗯！ 我覺得我們開的太高了！

Wager繼續表示，Kia是一個正在達到新高度的品牌，這在很大程度上要歸功於Telluride SUV」，強調Telluride為其駕駛者帶來的新高度，同時也展示了Kia品牌的目標高度是沒有限制的。

除了60秒的廣告之外，Telluride X-Pro將作為獨特的節目整合的一部分，涵蓋各種表演/電視類型，以突出如何根據不同方式來達到不同效果，即使是使用相同對話和演員。這部1分45秒的作品由Creative Partnerships @ NBCU創作，將涵蓋喜劇、戲劇、動作驚悚片和真人秀等類別，而Kia Telluride X-Pro SUV貫穿始終。 唯一變化的是在某個類型和演員們對情況的處理方式。

作為美國最受歡迎和屢獲殊榮的三排八座SUV之一，Kia Telluride在 2023年回歸，並在原版成功的基礎上進行了一系列改進。Telluride不僅吸引了超過75%的Kia新買家，而且由於客戶滿意度高，Telluride車主在重返市場購買另一輛中型SUV時，對該品牌忠誠度最高。強大、強勁，Telluride一如既往地為各種冒險做好準備，無論是家庭公路旅行還是毫無限制的越野冒險。

Kia America總部位於加州 爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。