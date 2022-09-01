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全新OLSON Homes 提供購屋限時優惠利率

洛杉磯訊

羅斯密市OLSON Homes全新房屋，現正提供購屋限時優惠利率，限特定精選房屋，活動至9月11日止。特定精選房屋，每月付款可低至從2600 美元起。

OLSON Homes目前在羅斯密市Lumina Walk有最後一批房屋正在出售，室內1276呎，2房2浴，2車並排車庫，開放式平面圖設計。地址在3141 Wilared Ave., Rosemead。詳情可去電了解他們的新利率計畫，並獲得預審資格，電話562-370-9511，或上網LuminaWalk.com。

他們在Gardena，Compton，Buena Park，La Mirada，La Puente都有新屋社區，更多詳情可至他們的網站www.olsonhomes.com查看。

OLSON Company是加州首屈一指負擔得起的新住宅社區建設者，位於加州受歡迎的城市中心。 OLSON與城市和其他地方州機構合作，致力於為經濟適用房、社區重建、交通和可持續性等關鍵問題提供多層次的解決方案。

 自 1988 年以來，OLSON 以在加州購房者的範圍內創建精心設計的社區而聞名，他已在 100 個城市建造了 11,000 多套獨棟住宅、獨棟獨棟住宅、生活/工作住宅和混合用途的城鎮住宅。總部位於海豹灘， 加州OLSON自豪地獲得了許多頂級客戶體驗獎，包括 2012 年、2016 年、2017 年、2018 年、2020 年、2021 年和 2022 年 Eliant Homebuyers' Choice 的整體購買和所有權體驗的第一名。

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