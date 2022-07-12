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大莊家 9/2周華健2022巡迴演唱會 門票熱賣

【特曼庫拉訊】
9/2周華健2022巡迴演唱會門票熱賣中。
9/2周華健2022巡迴演唱會門票熱賣中。

周華健「陽光依舊燦爛 2022巡迴演唱會」將於9月2日晚九時在「大莊家」會展中心舞台登場。獲封台灣「國民歌王」、香港「天王殺手」美譽的周華健(見圖)果具號召力，這一場未演先轟動的演唱會，購票要快了。

周華健是殿堂級的華語流行音樂創作歌手、製作人，也是九十年代最具影響力的華語歌手之一。1992年，他的「讓我歡喜讓我憂」專輯，榮獲第四屆金曲獎的年度最佳國語歌曲演唱人獎，當時也是第一個非台灣出生的歌手奪下該獎座。1993年，國語專輯「花心」發行，全亞洲銷量逾400萬張，獲IFPI全球華語唱片年度銷量冠軍。1996 年跨海在洛杉磯環球影城舉行演唱會，之後也多次在洛杉磯與歌迷相聚。此次重返南加並帶著主題「陽光依舊燦爛」，寓意周華健的音樂成就在這些年來依舊燦爛。

大莊家賭場度假村此次舉辦殿堂級的演唱會與華人同賀中秋，採用的大莊家會展中心 ( Pechanga Summit ) 擁有現代新科技設施，佔地達4萬平方呎，可靈活運用舉行各項娛樂表演、音樂匯演、現場體育賽事、商貿會議展覽會、婚禮或大規模團體活動等。大莊家賭場度假村剛獲2022年AAA四項優質評級獎項。

周華健2022巡迥演唱會購票網站 www.99concerts.com，查詢有關詳情可電（888) 810-8871或上網 www.Pechanga.com，大莊家位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA (距洛杉磯約一小時半的車程)。

洛杉磯 南加 環球影城

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