關健金 加拿大天然產品 幫助關節炎相關疾病

Arthron5 關健金

【洛杉磯 訊】關節 炎，退化性風濕關節炎，類風濕關節炎（Arthritis Osteoarthritis Rheumatoid Arthritis）都是目前最大的痛疾，而且困擾著患者的生活。有些患者情況甚至令人不安，醫療花費巨大但疼痛沒解除或改善。

健龍研發公司表示，以美國為例，十個人中有一人患上退化性風濕關節炎，一百名國民中有一名患上類風濕性關節炎，三千萬人困擾於行動與疼痛上。

目前的治療方法是止痛藥，或者是類固醇與非類固醇藥物，但這些藥物是否真的能夠幫助解除疼痛與康復？ 在沒有可根治的藥物的情況下，是否尋找另類方法？天然草藥在中國用於治病己幾千年，是否應該考慮？及早在惡化前治療？

骨骼疼痛是年長者普遍的疾病，其原因是神經損傷。它發生於骨關節被損壞時，或當楔形椎體或雙凹變形或胸或骨盆變形時，或當骨炎導致骨皮質被吸收時，神經失去保護而發生疼痛。血液微循環在骨保護方面起著重要作用。

「Arthron5關健金」是健龍研發公司所研製出的。該公司表示，關健金主治關節炎有關疾病， 是持有加拿大 衛生部頒發的天然產品牌照，牌照允許用於緩減關節疼痛。關健金早期研究花了20多年，成功取得加拿大衛生局牌照前經過許多患者使用確定了功能。2008年取得牌照後，該公司表示感到很大欣慰，因關健金幫助許多患者康復。

健龍研發結合傳統中藥原理與西醫科技，研製具有根治性又符合加拿大國家天然產品（藥物）標準。該公司前期於1984年己開始研究中西藥的藥理、成份及副作用，經十多年研究，發現其中一些傳統中藥的安全與效果遠勝過西藥，並可治本，於是2000年成立公司向加拿大政府申請産品牌照，公司研究宗旨，在無副作用下才組成有效果處方。

有關詳情可查詢電話289-228-2888，或電郵[email protected]，也可上網arthron5.com。