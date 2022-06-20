我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

關健金 加拿大天然產品 幫助關節炎相關疾病

劉子明
Arthron5 關健金
Arthron5 關健金

洛杉磯訊】關節炎，退化性風濕關節炎，類風濕關節炎（Arthritis Osteoarthritis Rheumatoid Arthritis）都是目前最大的痛疾，而且困擾著患者的生活。有些患者情況甚至令人不安，醫療花費巨大但疼痛沒解除或改善。

健龍研發公司表示，以美國為例，十個人中有一人患上退化性風濕關節炎，一百名國民中有一名患上類風濕性關節炎，三千萬人困擾於行動與疼痛上。

目前的治療方法是止痛藥，或者是類固醇與非類固醇藥物，但這些藥物是否真的能夠幫助解除疼痛與康復？ 在沒有可根治的藥物的情況下，是否尋找另類方法？天然草藥在中國用於治病己幾千年，是否應該考慮？及早在惡化前治療？

骨骼疼痛是年長者普遍的疾病，其原因是神經損傷。它發生於骨關節被損壞時，或當楔形椎體或雙凹變形或胸或骨盆變形時，或當骨炎導致骨皮質被吸收時，神經失去保護而發生疼痛。血液微循環在骨保護方面起著重要作用。

「Arthron5關健金」是健龍研發公司所研製出的。該公司表示，關健金主治關節炎有關疾病， 是持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照，牌照允許用於緩減關節疼痛。關健金早期研究花了20多年，成功取得加拿大衛生局牌照前經過許多患者使用確定了功能。2008年取得牌照後，該公司表示感到很大欣慰，因關健金幫助許多患者康復。

健龍研發結合傳統中藥原理與西醫科技，研製具有根治性又符合加拿大國家天然產品（藥物）標準。該公司前期於1984年己開始研究中西藥的藥理、成份及副作用，經十多年研究，發現其中一些傳統中藥的安全與效果遠勝過西藥，並可治本，於是2000年成立公司向加拿大政府申請産品牌照，公司研究宗旨，在無副作用下才組成有效果處方。

有關詳情可查詢電話289-228-2888，或電郵[email protected]，也可上網arthron5.com。

關節 加拿大 洛杉磯

上一則

夏季到 內陸高溫恐達百度

下一則

女遭囚禁性虐待數月 奇諾岡涉案男被羈押不得交保

延伸閱讀

結束49年「威士忌戰爭」 加拿大、丹麥瓜分北極小島

結束49年「威士忌戰爭」 加拿大、丹麥瓜分北極小島
移民加拿大三十年

移民加拿大三十年
費城藝術博物館長 加拿大國美館長接任

費城藝術博物館長 加拿大國美館長接任
加拿大總理杜魯多確診 5個月內第2次染疫

加拿大總理杜魯多確診 5個月內第2次染疫
全球首國 加拿大將在每支香菸標示警語 想不看都難

全球首國 加拿大將在每支香菸標示警語 想不看都難
加拿大擬管制手槍買賣 全國掀起搶購潮

加拿大擬管制手槍買賣 全國掀起搶購潮

熱門新聞

黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
現場位於 Victory Boulevard 和 Tampa Avenue 交叉口附近的 Vons 停車場。 （KTLA5）

洛市男子停車場遭襲 肋骨打斷 錢包、勞力士被搶

2022-06-13 15:50

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功