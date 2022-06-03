「悶」等了太久? Just GO !! 世界日報【旅遊專輯】精選

旅遊業者熱情歸隊，讓悶久的心再次飛揚，旅行去……

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美國亞洲旅行社

拎包就走 夏威夷旅遊超方便

暑期將至，美國亞洲旅行社（America Asia Travel Center）現正推出多個旅遊團，有夏威夷、美國境內團、加拿大、墨西哥、和歐洲團等。

夏威夷是旅遊最方便的熱門選擇之一，自今年3月26日起，美國國內旅客入境夏州無須隔離，也無需出示新冠疫苗接種證明，或行前PCR檢測。

夏威夷群島是由許多的島嶼所組成，有歐胡島、夏威夷島、茂宜島、可愛島，著名景點有威威基海灘、珍珠港，還有侏羅紀公園拍攝場景。除了陽光與沙灘及各式水上活動、潛水活動外，夏威夷群島也有豐富的火山地貌，多樣化的熱氣植物種類。

夏威夷系列團的行程：夏威夷大島莫納凱亞雪山（華人獨家專業旅遊登頂特許證）；夏威夷歐胡系列1-3島 4-7天；大島、歐胡島、茂宜島2-3島豪華6-7天； 夏威夷大島精華遊 1天； 夏威夷大島環全島火山國家公園深度遊3-4天。

巴士團/黃石公園行程：優勝美地、舊金山、1號公路、17哩灣、丹麥城、4天；大峽谷、羚羊峽谷、馬蹄灣、布萊斯峽谷、拉斯維加斯4天；黃石公園巴士遊5/7天；深度黃石-總統巨石飛機團6/7天（丹佛遊，鹽湖城出）；黃石公園-總統巨石，巴士+飛機7/8天。

美東/加拿大/墨西哥旅遊：美東經典豪華六天遊（紐約、費城、華盛頓、尼加拉瓜大瀑布、波士頓）；溫哥華4天市區觀光 ；加拿大洛磯山脈班英、冰原5-6天；加拿大洛磯山脈精彩系列3-5天（卡加利出發）；墨西哥瑪雅文化坎昆粉紅湖 5/6天；阿拉斯加極光團（夏季遊）。

另外還有歐洲旅遊：土耳其精華10天；瑞士火車/雪山深度之旅11天；以色列-約旦 聖地之旅 12天；義大利深度旅遊 11天；杜拜豪華八天；土耳其深度之旅10天。

美國亞洲旅行社除了代理各大航空公司國內外特價機票外，也提供大中小巴士出租。他們的美亞假期提供機票、酒店、遊輪、美國、加拿大、中國、亞洲、歐洲等旅遊團，以及巴士服務。批發旅遊產品於全美國、加拿大、東南亞及中國百多家華人旅行社。美國亞洲旅行社同時提供美國國內的旅遊地接服務，各類商務訪問，各地展會，夏令營，高爾夫球訓練交流及私人訂製的旅遊行程。

蒙市總公司電話626-571-2988，地址117 E. Garvey Ave. Monterey Park。亞凱迪亞 626-821-1986，爾灣 949-559-8088，羅蘭岡 626-810-4388，聖地牙哥1-888-854-1577。更多資訊可上網www.americaasia.com。







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世紀旅遊

繽紛歐洲系列浪漫之旅

隨著疫情的逐漸消退，越來越多的國家已經放開了旅遊的限制，歐洲的大部分國家都已經取消了入境要求的各種旅遊限制，經過了兩年的等待，在亞洲大部分地區還不能自由旅遊的時候，從美國出發前往歐洲旅遊，已經成為2022年所有在美華人最渴望的一次旅行。

世紀旅遊經過幾個月的精心準備，隆重推出了繽紛歐洲遊系列，其中最受歡迎的繽紛歐洲7國15天精品團一經推出，就收到了眾多客人的喜愛，此精品團線路匯聚了法國-比利時-荷蘭-德國-瑞士-意大利-梵蒂岡7個國家的15大城市，帶您暢遊法國巴黎；比利時布魯塞爾-布魯日-安特衛普；荷蘭鹿特丹-海牙-阿姆斯特丹；德國科隆-法蘭克福；瑞士琉森；意大利米蘭-比薩斜塔-佛羅倫薩-威尼斯-羅馬。

6月2日出發的團隊一經推出，洛杉磯和三藩市出發的120個位置在3個星期被搶完。世紀旅遊特為暑期又增加了7月7日，7月21日，8月11日的出發日期團隊，雙人間價格每人僅3299元,價格包含洛杉磯往返國際機票，13晚4星級品牌酒店及早餐，豪華旅遊巴士，全程優秀領隊陪伴，世紀旅遊的歐洲團同時接受信用卡-微信-支付寶付款。

世紀旅遊的情迷南法-浪漫西班牙葡萄牙15天遊也同樣受到客人的追捧，該線路安排了在法國南部最美的季節帶您去普羅旺斯地區觀看盛開的一望無際的薰衣草和藍色海岸旅遊天堂尼斯摩納哥，在最美的季節帶您領略西班牙和葡萄牙的浪漫，7月5日保證出發，每人僅3399元，包含洛杉磯出發往返國際機票，13晚4星級品牌酒店和酒店早餐，豪華旅遊巴士，全程優秀領隊陪伴。

世紀旅遊的繽紛歐洲系列團均採用一流的行程安排，一流的品質酒店，一流的貼心服務，所有團隊均獨立操作，獨立成團，確保客人可以在旅遊前放心，旅遊中開心，旅遊後舒心。歡迎撥打熱線電話和專業旅遊顧問諮詢行程626-666-6999；或可訪問www.grandcenturycruises.com查詢詳細資料。







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極品假期 獨家限時

河流遊輪半價特惠！

歐洲旅遊向來所費不貲，想一次暢遊多國，享受頂級住宿以及餐食，若口袋沒有深度是辦不到的。「極品假期」以專業角度在此為大家介紹最優質的選擇 - Avalon阿瓦隆河輪！

Avalon遊輪2013年榮獲Travel + Leisure World's Best Awards得主，儼然成為旅遊歐洲最佳的首選之一。全包式的套裝行程，囊括餐飲、住宿、岸上觀光以及各式各樣的船上活動，可說是經濟實惠的選擇。而河流遊輪讓您旅行不再只是旅行，而是享受人生漫遊的樂趣！登上五星級河流遊輪，隨著緩緩的水波觀賞歐陸最美的風光！航程中不用上下行李、拉車趕時間，可以優雅的欣賞大城小鎮的風光，愜意悠遊！

歐洲航程有多瑙河、萊茵河及美茵河、摩澤爾河、隆河、塞納河、索恩河…多樣選擇，不論哪一行程，都讓您徜徉於歐洲的浪漫美景之中驚豔、陶醉不已。河輪小而美、小而巧；Avalon河流遊輪僅1600多噸，每艘船的載客量也在128-160左右，相較於海洋遊輪，河流遊輪較受旅客所喜愛的優點如下：

1. 巡航穩定不搖晃：河流遊輪巡遊於歐洲大小河川當中，因為河流的相較海洋潮汐穩定，不需擔心遊輪搖晃的問題

2. 停靠歷史繁華港口：河流遊輪巡遊於內陸河中，所停靠的港口均為發源許久的繁華歷史城鎮。

3. 包含岸上觀光：河流遊輪停靠港口的岸上觀光已全部包含於內，不需再支付額外費用或傷腦筋去想下船後要去哪裡。

4. 每個艙船都有對外窗戶，不會不知船外白天黑夜。

5. 免費無限上網（wifi），在旅遊當中，不會對外斷訊。

6. 特別設計有全景法式落地窗艙房，享受無障礙的視野。即便躺在床上，美景就在眼前演出。

7. 酒水無限暢飲：每日早餐香檳、午&晚餐軟性飲料、紅白酒、啤酒與無酒精飲料，24小時飲料吧，卡布其諾、咖啡、茶、新鮮水果及點心供應。

近期「極品假期」取得獨家特惠「限時遊輪半價」方案，詳細內容即將公布，請密切期待。全美免付費電話1-888-680-5688；或可臉書線上洽詢：facebook.com/UnikkeTravel 或官方網 unikketravel.com。







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勵馳旅遊 42年品牌

旅遊行家喜歡隨著「名人假期」安心走遊世界

勵馳旅遊「名人假期」於1980年在美國洛杉磯成立，身為北美最悠久的華人旅遊出團公司，42年一路走來，經歷了晴空；也走過風雨。在「名人假期Peony Tours」品牌下，至今累計服務近一百多萬名旅客，每一段旅程皆用心陪伴與守護。

即使在疫情期間最艱困的時刻，勵馳旅遊始終選擇站在顧客的身邊，解決面臨疑慮與傾聽訴求，盡全力維護服務品質。在旅遊幾近停擺的兩年時間裡，該公司未曾停下腳步，連線紐約、舊金山、倫敦、北京以及上海分公司各地團隊與洛杉磯總部一起打拼，協力優化旅遊線路與產品，便捷和完善網路預訂系統，以及加強旅遊風險評估與管控。勵馳秉持以人為本、以客為尊，提供最合理的價位，力求保證客人的出行安全和旅行體驗。

在雲銷雨霽，彩徹區明的堅強信念下，隨著疫情的緩和，世界也正重新敞開大門，「名人假期」的歐遊團蓄勢待發，2022年精選團包括有：經典西歐團（英國、法國、瑞士、意大利、梵蒂岡）、風情南歐團（西班牙、葡萄牙）、亙古長存的東歐團（奧匈帝國）、童話王國的北歐團，還有古典與唯美完美結合的希臘；擁有壯麗自然景觀的冰島極地都可領略不一樣的歐洲。

此外，也可以選擇體驗遊輪線路，包括愛琴海、埃及尼羅河、藍色多瑙河、浪漫萊茵河，結合了水上與陸地遊，輕鬆體驗多元化的旅程。

旅遊行家們最喜歡隨著「名人假期」踏上傳奇的國度，去探訪神秘的以色列和約旦，相約遊覽浪漫土耳其，或定制私人專屬線路，或開啟一趟無與倫比的朝聖之旅。如果心願清單中的理想目的地是南美，或許可以走一回巴西、秘魯的探索之旅，如果一生嚮往之地是去非洲，無論來趟東非肯亞曠野豪情之旅；或是南非、辛巴威、波札那尋奇之旅，必有一處貼合那豪放的心屬。

前往勵馳旅遊「名人假期」網站www.PEONYTOURS.com預定旅程或查詢各地開放情況，為嚮往的旅程做好準備，全美服務專線：洛杉磯650-259-9983，紐約212-973-1998，舊金山650-259-9983，電郵[email protected]。







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WanHawaii.com 就是不一樣

多元化夏威夷旅遊行程 玩得開心

陽光沙灘及悠然慢活，在進入暑假之際，再度將夏威夷擠進觀光客最嚮往的度假勝地之一，尤其是來自美國本土的遊客，簡單行囊即可輕鬆成行。

紮根夏威夷26年的「玩夏威夷旅遊WanHawaii.com」是一家當地華人旅行社，多年來天天在一線接觸遊客，深深體會多數遊客對千篇一律的套餐行程感到無奈和不滿。該公司表示，行程如珍珠港、小環島等已經持續了三十多年，且都沒有改變過，主因是夏威夷當地業者並不想求新求變，為省事，將遊客明顯分為兩類，不是自由行；就是跟著旅遊團既定的行程走。

自從創立「玩夏威夷」 旅遊網後，該公司立志推動更加多元化的套餐及路線，並針對不同的年齡、興趣及特別愛好來用心設計不同的產品。

比方，為年紀大、不諳英文者，該公司會多安排些巴士團，跟隨著中文導遊介紹典故和傳奇故事。如果是一個家庭帶有孩子的，則盡量安排一些親子活動類項目，去觀海豚；與海龜同遊等戶外活動，或讓年輕人結伴去浮潛。對新婚夫妻，可先通過溝通了解兩人的共同愛好來量身定制活動，比方一起去打高爾夫；一起學習衝浪，或安排一頓浪漫又豐盛的燭光晚餐。

「玩夏威夷」表示，其實夏威夷可以玩的項目有太多， 可惜大多數遊客們都無法在他們的居住出發地看到這些活動內容，原因均礙於出售旅遊產品的從業人員對產品並不瞭解，也不願意花時間去細研，更怕客人丟出難以回應的提問。

「玩夏威夷」旅遊網因而應運而生，該公司希望通過網站的張力及優勢，讓更多的顧客認識不同的旅遊套餐、不同的住宿酒店、不同的特色選項和不同的景點門票，以透明且公開的方式忠實提供旅客全方位且清楚的旅遊產品選項，了解自己參加的、去玩的是什麼，避免誤入所謂的「全包」迷思。該旅遊網將所有內容詳寫清楚，罰責亦分明。

快上網www.WanHawaii.com做計劃，或電1-808-940-9995（粵語）、1-808-940-9996（國語）洽詢，該公司地址在100 N. Beretania St., #129-33A, Honolulu, Hi 96817（Chinese Culture Plaza）。







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今秋跟著 歐之旅

《10/9》摩洛哥&撒哈拉沙漠神秘之旅

隨著旅遊國度的開放，為自己計劃一次壯遊，好好轉換一下心境。歐之旅推介愛旅者「摩洛哥、撒哈拉沙漠11天神秘之旅」，10月9日出發。

一生必遊

這是一生必遊的選擇，北非摩洛哥（Morocco）擁有引人入勝的伊斯蘭文化之外，風景也很美，當地每一個古城的建築都以一種顏色作為主調，其中一個拾階而上的叫「藍城」的城市舍夫沙萬（Chefchaouen）為必遊之地，這裡的藍，藍得夢幻 。摩洛哥也絶對是一個值得在仍有體力和氣力一走的國家。

吃在摩洛哥

吃在摩洛哥有其悠久的飲食文化背景，摩洛哥第21任國王哈珊二世曾說過：「摩洛哥像一棵大樹，根部深植在非洲 土壤裡，枝葉卻呼吸著歐洲吹來的微風」。這句名言也適用來形容摩洛哥的美食，除了傳統的柏柏爾人料理，還融合了阿拉伯伊斯蘭教的飲食文化，更因21世紀法國及西班牙殖民統治，讓摩洛哥的飲食多樣化。

除了麵包，Couscous（古斯米）也是摩洛哥人的主食。它是一種源自北非柏柏爾人的食物，由粗粒小麥粉製造而成，形狀和顏色都像小米。營養價值很高，富含高蛋白質，通常會煮很多裝在一個大鍋裡，端上餐桌後全家人共享。

星夜伴眠

來到與星月共舞的撒哈拉沙漠是世界上最大的沙漠，它橫跨了數個非洲國家，騎乘駱駝漫遊在廣闊沙漠，讚嘆日落與晨曦的美，或憶起三毛和荷西的愛情故事，亦是一生精彩的體驗。

更多精彩

精彩行程還包括電影北非諜影裡的「卡薩布蘭加」，這座城市濱臨大西洋；是旅人心中浪漫與神秘的代名詞，哈桑二世清真寺是世界唯一建在海上的清真寺。千年古城「費斯」被美國地理雜誌評為全球最浪漫的十大城市之一。在高山型的荒漠「梅如卡」搭乘吉普車感受天寬地闊，也是一大亮點。特別安排住宿沙漠帳篷旅館，與天大地大的星夜同眠。

「歐之旅」更多精彩行程快上網EuropaHolidayUS.com，報名及優惠詳情電626-289-8587。