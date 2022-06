年度狂歡美食節 為美以美醫院籌集善款

美以美基金會主席 Patty Nijjar (圖右)、和狂歡節委員會成員 Alejandra Saravia合影。

美以美醫院基金會的年度狂歡美食 節(Mardi Gras Food Fest )活動,日前在亞凱迪亞 市聖塔安妮塔公園的餐廳舉行,當晚籌集了14萬美元善款,以支持美以美醫院為患者提供先進技術和創新治療。

這個珠光寶氣的第27屆年度籌款活動,並表彰醫院的長期慈善支持者、和董事會成員Elias Tarakji 醫學 博士,對醫院和社區的諸多貢獻。 「感謝活動籌得的善款以及整個社區的捐款」Tarakji 博士說:「我們醫院的外觀和設施都非常新穎。雖然是社區醫院,但美以美醫院在整個聖蓋博谷乃至周邊縣市都享有盛譽。 」

美食節必須提供一系列美食供客人享用,今年同樣沒有讓人失望。22 家參與的餐廳和甜點贊助商包括 Clearman's Galley(又名The Boat); Gus' World Famous Fried Chicken;Max's Mexican Cuisine; Nano Café Sierra Madre; Saute Culinary Academy和Phoenix Bakery等。飲料贊助商包括 Riboli Family of San Antonio Winery, Wingwalker Brewery, Perfect Hydration,Koe Kombucha Tea 以及一系列伏特加特色飲品。

活動中,亞凱迪亞高中榮譽樂隊成員演奏When the Saints Come Marching in,狂歡節委員會成員(見圖)也都登上舞台表演。同時活動中表彰了狂歡節頂級贊助商 inSite Digestive Health Care、 和Keck Medicine of USC;與本次活動嘉年華級別的贊助商,以及另外 22 個贊助商。

此次活動的聯合主席 Dino Clarizio 醫學博士夫婦和他們的女兒, 與 2022 年狂歡節委員會的成員,也一起因辛勤工作而獲得認可。

美以美醫院基金會主席 Mike Driebe 說:「我們感謝所有的活動贊助商、餐廳贊助商、和所有與會者熱心參與今年的籌款活動。一年前因為疫情大流行而以駕車方式舉辦狂歡節後,我們很高興今年能回到現場舉辦。我們 27 年的狂歡節傳統仍在繼續,感謝社區對美以美醫院的慷慨捐款與支持。」

有關贊助商和參與餐廳贊助商的完整列表,可上網 www.mardigrasfoodfest.org查詢。