2022年歐洲風雲車刷新吉尼斯世界紀錄 Kia EV6首戰告捷

Kia EV6 首戰告捷！

EV6是Kia「S 戰略」電動化戰略轉型推出的第一款車型，採用新的全球電動模組化平臺（E-GMP）強化RWD和雙電機e-AWD全新車型。一登埸就一嗚驚人在歐州各大知名老牌汽車 公司中脫穎而出榮獲2022歐洲度風雲車大獎！

隨後Kia EV6跨界電動車 刷新橫跨美國最短的充電時間新吉尼斯世界紀錄。這趟從紐約市 到洛杉磯 為期7天的2,880.5英里長途跋涉中，平均停車充電時間持續不到20分鐘。以充電時間5小時30分鐘擊敗了之前Tesla的12小時48分鐘19秒的世界記錄。EV6可以快速充電，這要歸功於支持400v和800v直流充電的專利多重充電系統，該系統適用於速度範圍為50kW到350kW的直流充電器。

Kia公關部總監James Bell表示，EV6 2021年夏天又創下另一個新紀錄，Kia首次推出網絡預定限量版的EV6 First Edition。在短短11小時內，1,500輛EV6 First Edition被搶購一空。

如同星際飛船的駕駛座

發動EV6，星際飛船般的炫麗賞心閲目！

記者親密體驗EV6達5天之久，實際深入了解EV6還是驚奇不斷！在沒有任何事前準備及說明，還沒掏出車鑰匙開門，EV6齊平外門把手就己經感應到開門迎接，留下第一好印象。坐上駕駛座一切控制例如轉紐排擋，油門剎車，如同一般汽車車主可以無縫接軌立刻上手。全景雙集成12.3英寸TFT中央儀錶盤和資訊娛樂螢幕形成一個寬闊的水準曲面顯示幕，延伸到整個儀錶板，當一發動時，車室內置藍光閃起，猶如星際飛船的炫麗賞心閲目！再加一分。藍光過濾屏幕，還可以減少視覺疲勞所有螢幕畫面。

實際測試煮火鍋，用了3mile的電10分鐘煮熟火鍋

享受貼背，再用EV6煮火鍋！

EV6到手，總要試試0到60mph加速4.6秒的感受。好奇的同事一起上車，三條大漢600磅重，在爬坡路段，油門一催，立刻感受到貼背感，小伙伴們無不驚呼連連，爽！開著EV6亮麗的外型到處有人側過頭多看兩眼。

駕駛時平視顯示器（HUD）系統在擋風玻璃上投射三維圖像，路況完全掌握。除此之外利用車上聲控要求導航到了充電站，太貼心了。用電動開關充電門，18分鐘從10%電力充到80%，隔壁的車主不禁好奇圍觀，還有問完價錢後後悔買了ID4。

EV6可以利用V2L功能利用汽車電源為其他電器供電，正逢洛杉磯天冷，何不試試煮火鍋？買好材料到公園桌子一擺將電火鍋插上充電器，就一轉眼工夫火鍋從冷水煮開，蝦子、牛肉、白蛤也熟了，檢查用電，用了3 mile的電。這是一次別開生面的體驗。

EV6平坦的地板設計在第二排座椅後創造出24.4立方英尺空間；將第二排座椅折疊後，可提供50.2立方英尺的空間，所以6尺折疊桌及火桌、材料上車毫無懸念。

EV6寬大後車箱，露營裝備裝滿滿

EV6 Kia「Opposites United」設計語言

EV6由Kia位於首爾、法蘭克福和加州 爾灣的三家設計工作室構思、勾勒、打造，是名副其實的全球合作，靈感來自名為「Opposites United」的新設計理念，從自然和日常生活的對比中汲取靈感和啟發。元素包括Kia標誌性的「數字化新虎鼻設計」格柵作。EV6的底盤具有長軸距和寬姿態，比例融合了Kia全新的「Opposites United」設計語言，將經典的跑車靈感與高科技元素和轎跑車般的輪廓相結合。每次從車門後視鏡看到後輪鼓出的圓滑曲線感覺相當性感。

EV6前照燈提供連續動態燈光模式，高后車廂蓋擾流板設計，車後窗無需雨刷，提供19、20或21英寸車輪選擇。

左起Kia產品規劃策略經理Joseph Choi介紹高密度鋰離子電池，公關部總監James Bell捧著電池

EV6環保性能兩兼顧

Kia EV6也是首款專用電動汽車獲得全球氣候變化和可持續發展諮詢機構碳信託的產品碳足跡認證和「碳測量」標籤，成為首家獲得該認證的韓國汽車製造商。同時EV6也獲得美國環保局（EPA）認證配備77.4千瓦時電池和後輪驅動的Kia EV6 GT-Line RWD和EV6 EX+ RWD最大全電動續航力（AER）為310英里，在獨立測試中實現了339英里的續航里程。這一評級代表了4.0英里/千瓦時的令人驚訝整體效率。產品規劃策略經理Joseph Choi歸功於研發部門在高密度鋰離子電池的開發及運用領先世界，更輕、更有效率。

Kia EV6提供令人驚嘆的性能、全輪傳動AWD功能、超快速直流充電、創新的車載電源（V2L）功能將EV6轉變為移動電源，為電腦、露營、拖車提供能源。整個車室內使用環保材料的內飾，還提供各種先進的駕駛員輔助系統，具有21個標準功能的主動高級駕駛員輔助系統（ADAS），搭載半自動駕駛功能，包括高速公路駕駛輔助系統2（HDA2）增強現實6（AR）增加了更強的連接性和安全性。

EV6是全球首款量產集成驅動橋（IDA），將車輪軸承與驅動軸相結合，以減輕重量，從而提高乘坐舒適性和操控性，長軸距和短懸伸實現內部空間最大化，平坦的車艙地板，省卻隧道佈局，地板下安裝的電池位置可降低重心，增強穩定性。電池技術帶來卓越性能、更多續航里程、快速充電核心是能量密集的鎳鈷錳（80/10/10）電池組，有兩種尺寸可供選擇：58.0 kWh和77.4 kWh。EV6將提供Light，Wind和GT-Line等級。Light將提供後輪驅動，而Wind和GT-Line將提供後輪驅動和雙電機e-AWD配置。此外，所有EV6買家都將獲得1,000 kWh的充電。