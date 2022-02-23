孋純窗簾-韓國純絲窗簾 廠家直銷特價

「孋純窗簾」韓國產地定製窗簾 3

「孋純窗簾」手工好、質優價廉，它是純絲窗簾，現正推出新春特價優惠。

位於園林市(Garden Grove)的「孋純窗簾」公司，從韓國產地定製韓國純絲窗簾，並直銷至美國各地。由於採用直銷方式運營，因此以低至分銷泡沫價50%的價格行銷而聞名。他們雙層純絲Combi簾，受到韓國客人的喜愛和信賴，不僅是因為它的價格便宜，質量上乘，更是該公司熱心服務，在韓國客戶中得到認可的高品質純絲簾。

該公司表示，「孋純窗簾」的多功能優點包括：

(A)採用高品質純絲面料製成的雙層窗簾產品，具有各種產色和圖案的出色設計，可以將房屋的氛圍，提升到更豪華的水平。(B)產品具有空氣過濾配置，讓窗簾像樹一樣呼吸，它採用經驗證安全的環保紗線製成，並具有空氣淨化功能，光度、光線、通風等都可隨意調節。(C)特別是它還具有淨化空氣功能備受矚目，它阻斷有害物質，也防止過敏 原和阻斷引起過敏的物質。(D)近期因隨著創飾品設計和顏色的多樣化，與只有單一或單色百葉簾的窗飾相比，產品給與大家多樣的款式和產色選擇，使你可以多樣地裝飾居室。(E)更由於附加了各種與健康相關的功能，使裝飾家居更能選擇端莊亮麗的孋純雙層純絲簾。(F)它易於清洗，即使經過多次清洗，也能保持原功能，它具有阻擋UV-B和UV-A的作用，有助於阻擋滲入皮膚的紫外線。(G)而雙層純絲Combi簾是環保產品，經過360多種化學物質測試，適用於學校和醫療機構。

本著對所售產品負責的原則，「孋純窗簾」除低廉的價格供應，並提供免費估價和免費丈量諮詢，有關詳情可電華語專線562-542-6356或949-396-9808 Melissa聯絡，更可依客戶要求，攜帶純品到府展示。