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阿波羅醫療及加聯泰平醫療網 年終晚會

【洛杉磯訊】
阿波羅醫療及加聯泰平醫療網成員合影
阿波羅醫療及加聯泰平醫療網成員合影

阿波羅醫療控股公司(Apollo Medical Holdings) 及關係企業加聯泰平醫療網、中美醫聯公司、日前於JW 萬豪/洛杉磯麗池卡爾頓酒店，舉辦2021年終感恩與成果分享晚會。

聯邦衆議員趙美心及多位加州政要、社區領袖、醫療、健保專業人士700餘人出席。趙美心讃揚阿波羅醫療控股公司/加聯泰平醫療網的醫療團隊等醫護英雄，在疫情的傑出貢獻。共同執行長林樹鴻醫師、 Brandon Sim感謝醫療團隊及各合作夥伴疫情間的努力及支持。

董事會主席沈達朗醫師表示，加聯泰平醫療網主旨「質量是第一目標」提高醫療保健質量和以醫療科技，專注於促進多樣包容性和醫療保健水平，有超過700名家庭醫生、1,000多名專科醫生及醫療保健專業人員提供的綜合醫療網絡，服務南加州超過 50萬會員，連續四年被美國醫師協會授予五星級卓越獎。該獎項以護理管理執行、信息技術、問責制和透明度、患者護理、高階初級保健團體支持、以及行政和財務能力等等做為評鑑準則。

共同執行長林樹鴻醫師表示，加聯泰平醫療網自1992年以來服務大聖蓋博谷社區。最近收購了 Alpha Care醫療網、和Accountable Healthcare醫療網，服務網絡延伸到内陸帝國和洛杉磯縣其他地區，會員人數達到55萬人，現與16個主要健康保險計劃合作，為加州有需要及符合條件家庭及個人提供每月低至＄0元的健保計劃，使會員擁有更多的醫療保健選擇來滿足需求。該公司位於洛市、蒙市、亞市和工業市的四個緊急護理中心，更是增加獲得良好醫療服務的例子，會員平均等待時間不到30分鐘就可獲得醫療服務。

共同執行長Brandon Sim表示，加聯泰平醫療網與由9家醫院組成的仁愛醫療集團，共同購買洛市中心前法國醫院，並將其改造成當地社區的健康城。另外今年8月和Access Primary Care醫療網與仁愛醫療集團合作，收購聖馬刁縣Seton醫療中心，為該地區12萬民眾提供醫療護理的醫院。下一個目標是在2022年將工業市、亞市、蒙市、洛市和河濱市緊急護理中心，變成一站式服務的超級護理中心，從看家庭醫生，直接與專案經理諮商，獲得立即授權的CT掃描、X光和其他專業的服務，都在一個地方完成。超級護理中心將每週開放7天，無需預約，可以比以往更快地提供醫療服務。

加聯泰平醫療網更多詳情可上網www.AlliedIPA.com， 或電中文客服專線626-282-0288。

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