「加州全保 」開放投保至1月31日

您和家人需要健康保險嗎？Covered California加州全保從現在至1月31日開放註冊啦。約有90%的加州全保投保人可獲得財務補助。你能獲得多少金額的財務補助，取決於你的家庭收入、家庭人口及居住地點。你可能只需支付低至每月0元的加州全保計劃費或者符合資格加入白卡。若以加州全保的基準銀計劃為例，你支付的健保費用不會超過收入的8.5%。沒有健康保險的加州居民可能在明年報稅時面臨稅務罰金。

近半數符合加州全保經濟援助條件的居民，有機會用每月低至0美元的價格通過加州全保購買凱撒醫療集團，Health Net，Oscar, 藍盾等健保計劃。想知道你和家人有沒有資格獲得加州全保經濟援助？可去電「洛杉磯 亞美公義促進中心Asian Americans Advancing Justice - LA 」以了解你的資格，並獲得免費申請協助。

近40年來，「洛杉磯亞美公義促進中心 」一直為社區提供免費或低收費的法律諮詢訴訟、移民、反歧視和醫療保健等服務。該組織屬非營利組織社區服務組織，並非政府機構或私人公司。他們努力確保所有加州的人民，包括英語能力有限的個人和移民，都能平等地獲得健康計劃和各種公共福利和資源。

「洛杉磯亞美公義促進中心 」有加州全保認證的申請顧問，他們用熟練的普通話、廣東話、越南語，韓語、英語等免費協助民眾申請加州全保。中文專線1-800-520-2356，或訪問www.advancingjustice-la.org。