SOON HI (順熙家)韓國人氣小吃 亞市新張

SOON HI(順熙家) 韓國人氣小吃，每天平均賣出1000張綠豆煎餅

不用飛到韓國，就可品嘗到道地的韓國百年傳統廣場内的小吃。SOON HI(順熙家) 韓國人氣小吃，在亞凱迪亞 開張了，生意興隆，每天平均賣出1000張綠豆煎餅，有豬肉綠豆煎餅，海鮮綠豆煎餅，還有辣炒年糕，上癮紫菜包飯，肉餅等。

如果你去過韓國觀光 名所宗祿廣場，應該品嘗過他們大排長龍才可吃到的綠豆煎餅等小吃。百年傳統的綠豆煎餅，精選上等的綠豆，現場用傳統的磨石磨碎，可以感受到綠豆的獨特味道。用100% 的綠豆製成，不攙任何的米粉或麵粉，以確保質地鬆脆。

該店的金老闆表示，他們傳承韓國本店的秘方，從食譜到選材，其味道的秘訣在於順熙家族的特殊配方和油炸技術，油溫非常講究。

金老闆還表示，之所以把店開在亞凱迪亞，是因爲這一帶有很多亞裔居住，很多人喜愛韓國美食 ，在過去幾周試營業期間，生意也是大排長龍，很多韓國客人特別從韓國城開來嘗鮮，獲得好評。

廣場市場順熙家的菜品豐富，有廣場市場特產的肉丸子、上癮紫菜包飯、炒年糕、關東煮等。金老闆表示：「想品嘗不同口味的韓國美食，不妨來一趟，絕對是韓國排名第一的廣場市場正宗味道」。

SOON HI營業時間上午 11點30 至晚上 8點30，電話626-461-5039，地址1033 S Baldwin Ave, Arcadia。