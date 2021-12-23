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Sesame Grill 炸雞排/豬排飯受歡迎

【洛杉磯訊】

Sesame Grill推出全新鮮炸豬柳飯，採用center cut 豬柳沒有骨頭，肉質瘦而酥嫰不見肥油，加上主廚料理的洋蔥蕃茄，可口美味，配上新鮮白飯，一經推出即受到歡迎。雞腿飯，肉餅飯，咖哩吉利雞排或豬排飯(不帶骨）等照常供應。

他們最流行的炸雞排，因為強調新鮮雞肉及每天換炸油，所以比一般的雞肉好吃又不油腻。所有食品，都是當顧客下訂單後，才上粉去炸，以確保炸雞品質；常常到了晚上7、8點就賣光了，其中「超大超美味新鮮雞肉漢堡」更是供不應求。

新增菜式有：酥炸豬排飯配白飯及洋蔥番茄汁、酥炸豬排飯配白飯及咖喱汁、酥炸雞排配白飯及洋蔥蕃茄汁、酥炸雞排配白飯及咖喱汁、香煎自製肉餅配白飯及洋蔥番茄汁、香炸大雞腿配蕃茄義大利麵、上海薯炸豬排配蕃茄義大利麵。

也有外賣10人份的聚餐外賣，包括10個炸雞塊，10個碳燒雞肉三明治，一盒沙律一盒肉醬義大利麵，一盒炸薯條。另外有適合5-8人份套餐65元，可選有一洋蔥豬排飯、咖啡豬排飯、上海豬排飯等。

近年來生意火紅，但如果事先電話訂單只要15分鐘，由於廚房夠大，油爐夠多，所以Sesame Grill 接受不少超過500份外賣給公司行號的訂單，完全不需擔心出不了菜或品質下降。

Sesame Grill 延續了以前的高品質美味特色，增加以前受歡迎的意大利麵， 意大利式奶油雞水餃，還有現烤甜點：巧克力muffins ，鮮製藍梅muffin。

外賣訂餐電話626-821-0288 ，地址308 E. Huntington Dr., Arcadia。https://m.facebook.com/SesameGrill 。

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