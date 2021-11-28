極致奢華：南海岸廣場2021年佳節豪禮指南

南海岸廣場為您送禮名單上的每個人收集了令人興奮和充滿樂趣的禮物靈感。從獨一無二的珠寶到限量版提包，最柔軟的羊絨，這些完美的禮物突顯高尚風格。

南海岸廣場精心滙集了世界上最著名的時尚 品牌，時刻充滿驚喜毫不費力。佳節好禮突出了工藝之美，尊重設計師的品牌傳統。一份將永遠珍藏真正特別的精美禮物，歡迎探索這些限量版或獨一無二的創意，其中許多僅在南海岸廣場提供。

卡地亞最新推出高級珠寶系列：Sixième Sens，即「第六感」，讚嘆鑽石或寶石的迷人魅力。該系列中獨一無二的一款是Embruns項鍊，法語中意為「噴霧」，描述這件獨特作品固有的機芯，方形和明亮式切割鑽石和藍寶石珠子，全部鑲嵌在18克拉白金中。







愛彼皇家 橡樹飛行陀飛輪的38.5毫米錶殼和鏤空錶盤採用18克拉粉紅金打造，飾有208顆深淺不一的長方形切割藍寶石，營造出漸變效果。玫瑰金指針和位於6點鐘位置的飛行陀飛輪為這款地位時計增添了藝術感和精準度。







很少有晚裝捉包能像Dolce&Gabbana的Dolce Box一樣傳達直接的奢華氣息。這款意大利製作限量版迷你裙飾有華麗的細節，包括金色金屬中的彩色寶石、包周邊的鉚釘、掛鎖封口和可拆卸肩帶。







Valentino 華倫 天奴

這款亮片條紋單肩連衣裙出自名設計師Pierpaolo Piccioli的Valentino Resort系列，他在發佈時希望想讓平凡的事物更具想像力和幻想，令人難忘。這款迷人的迷你連衣裙完美地概括了這一理念，從品牌標誌性的單肩款式到閃亮的手工亮片條紋的現代感。







目前Baccarat珍藏的一大亮點是重新發行的Médicis花瓶，它是1909年為法國東部國際展覽會創作的歷史作品。這款切割水晶花瓶僅限18件，由Baccarat的工匠大師製作，高35英寸，包括帶有獅子爪的青銅底座。







世界上最著名的珠寶之一是蒂芙尼（Tiffany & Co.）的「石上之鳥」（Bird on a Rock），1956年由傳奇設計師Jean Schlumberger設計，首次亮相。多年來Tiffany & Co.將設計詮釋為以各色寶石的光采突顯這款別針的中心的色調。這只由2.53克拉明亮式切割的白鑽石和粉紅色藍寶石眼睛打造的小鳥，全部鑲嵌在18克拉黃金中，坐落在一塊63.91克拉精美的祖母綠式切割的鋰紫玉之上。







俏皮歡樂是當今Gucci最恰當的形容詞，尤其是幾何圖形G印花雙陸棋（backgammon）套裝，是該品牌本季的獨家禮物。靈感來自Gucci的檔案設計，以藍、紅色和白色突出復古圖形設計。在現代化後採用不含動物的可持續質材製成。 套裝包括一個西洋雙陸棋棋盤和盒子、籌碼、五個骰子和搖骰器。







背帶是Alexander McQueen美學的標誌性元素，在假期期間，這個倫敦 品牌在限量版Curve迷你包中突出這一細節的美感。這款黑色小牛皮包飾有多種尺寸的銀色水晶，採用磁性雙翻蓋封口，可調節皮革肩帶上飾有壓紋標誌。







Sous les Etoiles（星空之下 ，Under the Stars）是形容梵克雅寶最新高級珠寶系列展示夜空中繁星般的鑽石之美。這款Rayons Blancs（White Rays）項鍊將這一理念展現在18克拉白金中的璀璨鑽石。名藝人Alicia Keys在9月的Met晚宴上佩戴了這令人驚嘆的獨一無二的傑作。







L'Heure du Diamant是蕭邦最新的手表系列，展示鑽石與高級製表的結合。南海岸廣場的蕭邦錶專賣店是美國 唯一一家獲得這種獨特款式。36毫米的橢圓形錶殼上鑲嵌2.08克拉梨形紅寶石和3.45克拉的梨形白鑽。 珍珠母貝錶盤飾有12 顆鑽石時標，壓印蕭邦標誌性的樹皮圖案的錶帶和錶殼均以18克拉道德白金製成，符合品牌對可持續性和道德的承諾採購。







對您認識的福爾摩斯迷來說，萬寶龍精美鋼筆，尤其是限量版亞瑟柯南道爾爵士的LE97鋼筆，以18K白金製成，鏤空圖案顯露出下面的手工塗漆層產生倫敦地圖的主題。著名作家的臉更裝飾在純金筆尖，在筆夾後面，使用者會發現藏在其中的放大鏡。







在這個巧妙的雜誌架上，可以看到愛馬仕作為馬鞍製造商的傳統，包括這個傳奇法國品牌2021年獨家禮品系列：Équilibre d’Hermes系列裝飾品的一部分，這款單品採用實心楓木、天然柳條、黃銅配件和小鹿色小牛皮手工製作而成。







對Serpenti粉絲，Bvlgari在這佳節推出令人驚嘆的獨家產品：Serpenti Forever頂部提手包僅發售10件。這款閃閃發光的金色Galuchat包在意大利佛羅倫薩手工製作，需要數百小時才能完成，細節包括手工鑲嵌金色Serpenti鎖扣上的孔雀石眼睛。為畫龍點睛，寶格麗還設計一個定制的盒子來保留頂部手柄的形狀。







香奈兒J12是一款兼具運動和優雅的標誌性陶瓷手錶，最近慶祝其問世20週年，並推出了全新的自動上鍊機械機芯Calibre 12.2。 J12 Calibre 12.2版限量555枚，錶鍊和錶殼採用高度耐磨的白色陶瓷，33毫米長，鋼質固定表圈裝飾有長方形切割藍寶石，表冠鑲嵌一顆明亮式切割鑽石。







Ermenegildo Zegna這款針織睡袍採用最柔軟的羊絨和真絲混紡而成，優雅的駝色和木炭色調。這件寬敞的長袍給人的感覺是在寒冷的夜晚也能傳達出低調但奢華的風格；細節包括披肩領、羅紋手腕袖口和自系腰帶。