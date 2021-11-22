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天然產品Arthron5關健金 幫助類風濕患者

【洛杉磯訊】

類風濕患者的疼痛催殘生命不比癌症低。加拿大一間中草薬研發公司「健龍研發」、研製出「關健金Arthron5」，能幫助類風濕患者。

全身皮膚乾燥似魚鱗狀，早期非常細小，無痛但癢感，它叫銀屑病，身體上有些地方出現細小癬，無痛略癢感覺，叫牛皮癬早期，早上雙手及身體僵硬及雙手指都有壓痛，這是仍不知是那一種類風濕極早期症狀，如果對稱大關節不非常疼痛而且是移動的，這已不是早期，患者己在接受醫生藥物治療。如果患上十多年又沒被藥物控制，或用藥不當，患者每天會被疼痛襲擊多次，完全影響正常作息，不能自理，如果患上脊椎炎多年，脊骨會完全不可彎曲，有些是直的有些是曲的，是類風濕裡最壞的一種。

其他如紅癍狼倉等有百多種，被稱為不死的亞癌症，科學可讓人類飛天穿地的今天，患者是否有藥可治？沒有！今天最佳的藥物普通用於類風濕是可令骨質疏鬆的類固醇，非常昂貴的生物針及令胃部極度疼痛的非類固醇甲安碟呤，可嚴重傷害腎臟及眼睛的氯喹。這些藥都是壓制免疫的抗癌藥。是否都成功控制疼痛？有些患者成功被控制，但無更好的能根除。

類風濕是極複雜的一種疾病，它涉及免疫混亂，不是所有免疫系統過強，需要調整，它涉及血液循環不佳，血質與量，疼痛，精神壓力，睡眠障礙，如此復雜疾病可對抗的是複方中藥，中藥含有化學種類繁多，應用各種化學物對抗。其次中藥使用其中一些成份、全面保護其他器官正常化免造成併發症，類風濕患多死亡於藥的副作用併發症。中藥優點是顧全局而治，但類風濕關節炎與普通關節炎在中醫裡仍是一種奇難疾病，非一般性中醫能治好。

關健金（Arthron 5）能幫助類風濕，主治關節炎有關疾病， 是持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照。關健金早期研究花了二十多年，成功取得加拿大衛生局牌照前，經過許多患者使用確定了功能。 2008年取得牌照後關健金即幫助了不少患者。

關健金研製公司表示，這指的不是單一類風濕，而是包括退化性風濕，扭傷，花粉敏感，偏頭痛，睡眠障礙與免疫，血循環及疼痛疾病有關等，因此全面推出供患者使用。加拿大，香港，英國等國醫療是免費的，但患者仍願花錢用它的主要原因，是無辦法忍受那種魔鬼式的折磨。

關健金是由加拿大「健龍研發LR Laboratories」結合中國傳統中藥原理與西醫科技，研製了符合加拿大國家天然藥物標準，具有根治性的天然產品。健龍研發是加拿大一間中草薬研發公司，該公司表示， 公司前期於1984年即開始研究中西薬的藥理，中西藥成份及其副作用，經十多年研究，發現其中一些傳統中藥的安全與效果遠勝過西藥，且可治本， 於是在2000成立公司向加拿大政府申請有關産品牌照， 生産供患者使用。基於該公司研究宗旨，在無副作用之下才組成有效果處方，所有産品都具有高度使用安全性，經加拿大衞生局評估後，成功取得産品執照。

詳情可上網查詢www.arthron5.com，或電289-228-2888，電郵[email protected]聯繫。

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